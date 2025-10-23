Las billeteras digitales hoy continúan beneficiando a millones de usuarios en Perú, y esto gracias a la posibilidad de realizar operaciones financieras sin contacto de dinero en efectivo, entre otras funcionalidades incorporadas que también te brindan la chance de efectuar pago de servicios desde la comodidad de tu hogar. Al respecto, hoy revisaremos los detalles entorno a los límites permitidos por parte de Yape, y en cuanto a transferencias se refiere, pudiendo además tener la chance de elegir hasta 3 opciones como tope, según lo detalla el BCP oficialmente.

REVISA LOS LÍMITES DE YAPEO DIARIO Y CÓMO CAMBIARLOS, SEGÚN BCP

A diario, los peruanos con Yape instalado, realizan transacciones que conllevan un límite en cuanto a monto enviado se refiere, permitiéndote la billetera digital desarrollada por el BCP, que hasta tengas la chance de elegir entre 3 cantidades de dinero habilitadas.

De acuerdo a la información compartida oficialmente, tu tope para transferir dinero hoy asciende a los 500 soles, sin embargo, puedes optar por cambiarlo, y terminar escogiendo entre 950 y los S/2.000 desde tu propio dispositivo móvil, y sin necesidad de recurrir a trámites presenciales.

Si te interesa modificar límite de yapeo diario, toma en consideración el siguiente paso a paso que te permitirá concretarlo, y así ampliar monto permitido para envíos de dinero mediante la popular billetera digital del BCP:

Ingresa desde “Ajustes” en el menú de Yape.

Toca en la opción “Límites transaccionales”.

Elige el límite de yapeo diario que prefieres.

Solo si deseas aumentar tu límite, deberás confirmar tu biometría digital.

Ingresa el código de validación que llegará a tu celular ¡Y listo!

Cabe resaltar, que una vez modificado, el BCP te brinda la alternativa de retornar a límite anterior siguiendo los mismos pasos, mientras con respecto a la recepción de envíos, considera que puedes recibir hasta 5 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), es decir, monto ascendente a los S/26,750 mensuales.

¿CUÁL ES EL MONTO MÁXIMO PARA PAGAR SERVICIOS HACIENDO USO DE YAPE?

Desde hace 8 años aproximadamente es que Yape no solo promueve transferencias interbancarias mediante su billetera digital, sino también recarga de celulares, compras por internet, cambio de dólares, y hasta el pago de servicios por los cuales antes tenías que dirigirte a alguna agencia o cancelarlos presencialmente en otros establecimientos.

Al respecto, hoy te compartimos información referente a la última funcionalidad mencionada y que forma parte del aplicativo móvil creado por BCP, destacando que como máximo puedes usar S/2,000 de tu saldo en cuenta para efectuar las operaciones requeridas, y 20,000 en total al mes sin que afecte tu límite de yapeo diario.

Con respecto al pago de servicios con Yape, considera que la opción solo figura disponible y dirigida a usuarios que se registraron teniendo cuenta en BCP y a través del Documento Nacional de Identidad (DNI).

A continuación, y como parte de los datos compartidos acerca de los montos máximos, entre otros, resaltamos a las principales empresas que puedes encontrar en la billetera digital con más de 15 millones de yaperos, y cumplir con la cancelación de facturas vencidas o pendientes sin comisiones de por medio:

LUZ

- Luz del Sur / Enel / Electrocentro / Enosa / Electro Sur Este / Electro Ucayali / Electrodunas / Seal

AGUA

- Sedapal / EPS Grau / Epsel / Sedalib / Seda Ayacucho / Sedapar / Emapa / EPS Ilo / Agua Tumbes

GAS

- Cálidda / Llamagas / Contugas / Lima Gas

TELECOMUNICACIONES

- Movistar / Claro / Entel / Bitel / Directv / Win / Mi Fibra / Cable Visión

VENTAS POR CATÁLOGO

- Yanbal / Azzorti / Livva / Ésika / Oriflame

Desde la comodidad de tu hogar, y a través de tu dispositivo móvil inteligente, realiza tus pagos de servicios con Yape inicialmente ingresando a tu app, y seleccionando el botón “Yapear Servicios”, y por último utilizando el buscador o seleccionando una categoría para ingresar el código del cliente correspondiente a fin de hacerlo efectivo pulsando la opción correcta.

LA LEY QUE PODRÍA PERMITIRTE RECIBIR EL PAGO DE TU SALARIO A TRAVÉS DE YAPE O PLIN

Nueva noticia proveniente del Congreso de la República, más puntualmente la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, hoy llama la atención tras establecerse iniciativa legislativa donde los aplicativos del BCP e Interbank, por ejemplo, entre otros, pasarían a representar opciones con la finalidad de ampliar su alcance hacia todos los trabajadores del país.

Sustentada en los Proyectos de Ley 4975-2022-CR, y exonerada de segunda votación, este dictamen busca promover la inclusión financiera de forma eficaz y eficiente, y de esa forma brindarte la chance de poder decidir cambiarte a Yape o Plin, si así lo consideras, pero siempre y cuando exista común acuerdo con empleador.

De acuerdo a lo puntualizado mediante tercer artículo, hoy se reconoce a la “billetera digital como un medio de pago válido para que los empleadores realicen el depósito de haberes y otras obligaciones laborales de los sectores público o privado”, mientras el cuarto, profundiza aún más acerca de su uso laboral, resaltando lo siguiente:

“Se aplica para aquellos casos en que, por común acuerdo entre el trabajador y el empleador, se elija el uso de la billetera digital para la percepción de sus haberes y otras obligaciones laborales, siempre que el trabajador considere que esta modalidad le resulta más conveniente”.

Yape podría transformarse en tu nueva billetera digital para el pago de haberes, según lo propone el Congreso.

La información compartida por el Congreso, fundamenta postura entorno a propuesta, refiriendo que de manera exponencial, el uso de Yape y Plin, por ejemplo, ha crecido, y supera más del 58% de la población en cuanto a utilización se refiere.

Asimismo, y desde la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera a cargo de Ilich López Ureña, indican que esta medida tiene el objetivo de generar el “registro de los trabajadores informales ante las instituciones financieras”, y de esa forma promover su sinceramiento de ingresos provenientes de tanto salarios como beneficios sociales.

Cabe resaltar, que a falta de aprobación de reglamento por parte del Ejecutivo, la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) será la entidad encargada de determinar el nuevo límite operativo aplicable a Yape o Plin, u otra billetera digital que utilices, y con la cual realices operaciones haciendo uso de dinero electrónico.