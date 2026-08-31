Los ciudadanos que sean seleccionados como miembros de mesa para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026) recibirán una compensación económica por cumplir esta responsabilidad el próximo domingo 4 de octubre. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) estableció que el monto será de S/165, equivalente al 3 % de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT). El beneficio corresponde a quienes efectivamente desempeñen el cargo durante la jornada electoral.

¿Cuánto recibirán los miembros de mesa en las ERM 2026?

La compensación económica será de S/165 por cada ciudadano que cumpla con la función de miembro de mesa. Este monto está establecido para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 y representa el 3 % de una UIT. La ONPE precisa que el pago está vinculado al cumplimiento efectivo de la responsabilidad electoral, por lo que no basta con haber sido sorteado para acceder automáticamente a la compensación.

Cada mesa estará conformada por tres miembros titulares y seis suplentes. Los suplentes son sorteados para garantizar que las mesas puedan instalarse desde las 6:00 a. m. y que la votación comience a las 7:00 a. m. Si un suplente debe asumir efectivamente la función, deberá cumplir con las responsabilidades correspondientes para acceder a la compensación establecida.

¿Qué otro beneficio tendrán quienes cumplan esta función?

Además de los S/165, existe otro beneficio para los ciudadanos que desempeñen el cargo. La ONPE señala que los miembros de mesa que ejerzan su función el día de las elecciones y que también hayan participado en la capacitación tendrán derecho a un día de descanso remunerado y no compensable.

Esto significa que el descanso no reemplaza la compensación económica. Se trata de dos beneficios diferentes: por un lado, el pago de S/165 por cumplir con la función electoral y, por otro, un día de descanso remunerado para quienes hayan cumplido además con la capacitación establecida por la autoridad electoral. La medida busca reconocer el tiempo y la responsabilidad que implica participar en la organización de los comicios.

¿Qué pasa si no cumples con el cargo?

La ONPE sorteó a 809.415 ciudadanos para desempeñarse como miembros de mesa en las 89.935 mesas de sufragio previstas para las ERM 2026. En cada una fueron elegidos nueve ciudadanos: tres titulares y seis suplentes. Esta distribución busca asegurar que las mesas puedan instalarse aun cuando alguno de los titulares no se presente el día de la elección.

No asistir o negarse a cumplir el cargo de miembro de mesa puede generar una multa de S/275. La sanción se aplica a quienes fueron seleccionados y no justifiquen su inasistencia de acuerdo con las causales aceptadas por los organismos electorales. Por ello, antes de la jornada electoral es importante consultar en la plataforma oficial de la ONPE si fuiste designado, capacitarte y acudir al local de votación desde las 6:00 a. m. para realizar la instalación de la mesa.

¿Cuándo serán las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se realizarán el domingo 4 de octubre. Para los miembros de mesa, la jornada comenzará antes que para los electores, debido a que deben presentarse con anticipación para instalar la mesa y dejar todo listo para el inicio de la votación a las 7:00 a. m. La jornada electoral está prevista hasta las 5:00 p. m.

Por ello, quienes hayan sido seleccionados deben consultar previamente si figuran como miembros de mesa y revisar las indicaciones de la ONPE. La entidad también contempla mecanismos de excusa y justificación para los ciudadanos que tengan motivos válidos que les impidan cumplir con esta obligación. En estos comicios, conocer con anticipación las funciones, horarios y beneficios permitirá evitar inconvenientes y llegar preparado al día de la elección.

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