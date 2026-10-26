En Perú, diversos distritos de Lima y otras regiones continúan experimentando altas temperaturas con presencia de humedad, lloviznas y fuertes vientos vinculados al Fenómeno El Niño. Así, en medio del impacto de este evento climático, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) alertó que más de 20 millones de peruanos se encuentran en grave riesgo ante posibles desastres que podrían arrasar con viviendas y otras infraestructuras. En ese contexto, con el objetivo de mantener el crecimiento económico durante el 2027, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó medidas económicas extraordinarias destinadas a la población más vulnerable para mitigar el impacto de este fenómeno natural y otros factores. Entre los beneficiarios figuran los pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), quienes recibirán un bono por única vez. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿DE CUÁNTO SERÁ EL BONO QUE RECIBIRÁN LOS JUBILADOS DE LA ONP DESDE DICIEMBRE 2026?

En entrevista para RPP, el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, anunció que el Gobierno peruano oficializó medidas destinadas a mitigar el impacto del Fenómeno El Niño, el alza de los combustibles y las mayores tasas de interés, factores que vienen afectando a la población. Frente a esta situación, el titular del MEF señaló que se destinarán S/18 000 millones para sostener el crecimiento económico durante el 2027 y brindar apoyo a los sectores más vulnerables. Entre las medidas anunciadas, figura la entrega, en diciembre, de un bono extraordinario de S/200 a cerca de 800 000 pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), como parte de una estrategia preventiva.

Asimismo, Cuba informó que el Ejecutivo y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) también evalúan medidas de apoyo para las familias afectadas por fenómenos climáticos, como sequías, lluvias intensas y huaicos programadas, según especialistas, para las próximas semanas. Sin embargo, precisó que, por el momento, no es posible determinar cuántas personas o zonas resultarán afectadas, pues ello dependerá de la magnitud de El Niño. “Hay un bono por única vez a los jubilados de la ONP, que son 800 000 personas, y eso va a ser activado desde diciembre, preventivo”, explicó para dicho medio.

¿CÓMO AFILIARSE A LA ONP Y CONSTRUIR UNA FUTURA PENSIÓN CON APORTES DE S/160 MENSUALES?

A través de sus plataformas oficiales, la Oficina de Normalización Previsional (ONP) anunció que los trabajadores independientes pueden acceder a una pensión futura y contar con protección en caso de enfermar o sufrir un accidente que les impida trabajar, mediante un aporte mensual de solo S/160, equivalente al 13 % de la Remuneración Mínima Vital vigente. Sin embargo, para acceder a esta medida, la persona debe haber aportado durante un mínimo de 10 años.

Esto le permitirá acceder a diversos beneficios, como atención médica, la Bonificación por Edad Avanzada (BEA), gratificaciones en julio y diciembre, el pago de la pensión a domicilio y pensiones por invalidez y sobrevivencia, entre otros. Para afiliarse, los pasos son muy simples, pues es necesario que se ingrese desde cualquier dispositivo móvil al onpvirtual.pe, seleccionar la opción “Mi primer aporte” y escoger “quiero afiliarme voluntariamente”, según comparte Andina.