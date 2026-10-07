La llegada de BTS al Perú ha despertado una gran expectativa entre miles de seguidores que esperan los conciertos que la agrupación ofrecerá en Lima. Sin embargo, el fenómeno que rodea a RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook no solo se refleja en la música o en el entusiasmo por sus presentaciones, sino también en los nombres con los que han sido inscritos numerosos ciudadanos peruanos. A propósito del arribo del grupo surcoreano, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) compartió cifras que muestran cómo el universo de BTS ha dejado huella en el país, incluyendo referencias a sus integrantes, al fandom e incluso a elementos asociados con la banda. Descubre cuáles son los nombres más registrados y qué otros datos curiosos revelan las estadísticas oficiales.

¿CUÁNTOS PERUANOS TIENEN NOMBRES RELACIONADOS CON LOS INTEGRANTES DE BTS?

Las cifras difundidas por el Reniec evidencian el impacto que BTS ha alcanzado entre los peruanos. Entre los nombres vinculados directamente con los integrantes de la agrupación destacan los siguientes registros:

Jin: 1 229 personas.

V: 362 ciudadanos.

Jimin: 143 registros.

JungKook: 41 personas.

JHope: 14 ciudadanos.

Suga: 6 personas.

J-Hope: 1 persona.

El Reniec también informó que existen 3 203 personas con el apellido “Kim”, compartido por algunos de los integrantes del grupo.

BTS. | Foto: BTS oficial (@bts_bighit)

¿QUÉ OTROS NOMBRES RELACIONADOS CON EL UNIVERSO BTS APARECEN EN LOS REGISTROS DEL RENIEC?

Los datos del organismo registral muestran que las referencias vinculadas a BTS van más allá de los nombres de sus artistas. Por ejemplo, existen 49 personas llamadas Army, denominación que identifica a la comunidad de seguidores de BTS en todo el mundo.

Asimismo, 976 personas llevan el nombre Violet y una persona fue inscrita como Purple, términos relacionados con el color que representa simbólicamente al grupo surcoreano. De igual manera, existe un registro con el nombre “Arirang”, en referencia al más reciente álbum de la banda.

Para el Reniec, estos registros demuestran cómo la influencia cultural y musical puede extenderse a diferentes aspectos de la vida cotidiana, incluyendo las decisiones de muchas familias al momento de elegir un nombre.

💜 ¡Hay conexiones que también se llevan en el nombre! Algunos nombres nos hacen pensar de inmediato en integrantes, canciones y palabras que forman parte del universo ARMY. Una forma especial de descubrir cómo la música también puede conectar con nuestra identidad y acompañar historias que se quedan para siempre. 🪪✨ #Reniec #BTS #ARMY #Identidad #NombresConHistoria — RENIEC PERÚ (@ReniecPeru) October 7, 2026

¿QUÉ SIGNIFICA REALMENTE EL NOMBRE BTS?

BTS corresponde a la expresión coreana Bangtan Sonyeondan, cuyo significado es “Boy Scouts a prueba de balas”. La denominación refleja la intención del grupo de proteger a los jóvenes frente a los prejuicios, críticas y expectativas que pueden recaer sobre ellos. Posteriormente, en 2017, la agrupación presentó una segunda interpretación para sus siglas: “Beyond The Scene”, que puede traducirse como “Más allá de la escena” y formó parte de su nueva identidad internacional.

¿QUÉ SE SABE SOBRE BTS EN PERÚ?

La agrupación se encuentra en Lima para presentarse el 7, 9 y 10 de octubre de 2026 en el Estadio San Marcos. Los shows del Arirang World Tour tienen previsto comenzar aproximadamente a las 8 p. m. y extenderse cerca de tres horas. En sus recientes conciertos de Los Ángeles, BTS modificó algunas canciones del encore en cada jornada, aunque todavía no ha confirmado si aplicará una dinámica similar en Perú.

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