Por Redacción EC

En el Perú, el Registro Único de Contribuyentes (RUC) es considerado una parte esencial entre las personas o empresas que realizan actividades comerciales en el país, con el objetivo de garantizar la legalidad y el cumplimiento tributario como corresponde. De hecho, al registrarse en el padrón, se formaliza la actividad económica ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), reduciendo el riesgo de sanciones por ejercerla de manera formal. Sin embargo, en los últimos días se ha modificado la Ley Penal Tributaria (DL 813) que actualiza las sanciones vinculadas a la emisión de comprobantes electrónicos falsos y al sistema de detracciones con hasta cinco años de cárcel. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¡Cuidado! Crear un RUC con datos falsos ahora puede llevarte hasta 5 años a prisión: mira AQUÍ lo que cambió en la ley
