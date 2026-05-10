El Gobierno peruano oficializó una nueva medida que beneficiará a miles de jóvenes que forman parte del Servicio Militar Acuartelado en las Fuerzas Armadas. A través de la reciente Ley N.° 32590, el Ministerio de Defensa quedó autorizado para incrementar la asignación económica mensual destinada a quienes realizan el servicio militar desde junio de 2026, en un intento por mejorar sus condiciones y reconocer la labor que cumplen en el país. La disposición alcanzará a integrantes del Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea, y busca además fortalecer el sistema de defensa nacional mediante mayores incentivos para quienes opten por servir. Descubre cuánto aumentará este beneficio, quiénes serán favorecidos y qué otras obligaciones deberán cumplir los jóvenes vinculados al servicio militar.

¿DE CUÁNTO SERÁ EL AUMENTO PARA LOS JÓVENES DEL SERVICIO MILITAR?

Aunque la ley aprobada por el Congreso no especifica un porcentaje exacto, el Ministerio de Defensa confirmó que el incremento económico será del 50%. Este ajuste empezará a aplicarse desde junio de 2026 y alcanzará a más de 45,700 jóvenes en todo el territorio peruano.

¿QUÉ CANTIDAD DE EFECTIVOS SE VERÁN FAVORECIDOS Y CÓMO SE DISTRIBUYEN POR INSTITUCIÓN?

La cobertura de esta nueva normativa favorecerá a 45.767 jóvenes que actualmente realizan el Servicio Militar Acuartelado en distintas regiones del Perú. El impacto mayor se sentirá en el Ejército, donde 39,521 soldados recibirán el ajuste. Por su parte, la Marina de Guerra contará con 4,109 beneficiarios, mientras que en la Fuerza Aérea el incremento llegará a 2,137 miembros.

¿CÓMO SE FINANCIARÁ ESTA MEDIDA APROBADA POR EL GOBIERNO?

El incremento anunciado será cubierto con recursos asignados a las Fuerzas Armadas y mediante fondos autorizados por la normativa vigente. Para el año fiscal 2026, la ley contempla un límite de hasta S/20 millones provenientes del Decreto Legislativo 1440, destinados a sostener esta mejora económica.

Además, el Ministerio de Defensa deberá emitir un reglamento que establecerá la manera exacta en que se aplicará el aumento. Dicho procedimiento será publicado mediante decreto supremo en los próximos meses para asegurar la correcta implementación del beneficio.

¿POR QUÉ EL GOBIERNO DECIDIÓ ELEVAR LA ASIGNACIÓN ECONÓMICA?

Las autoridades sostienen que esta decisión busca reconocer el esfuerzo de miles de jóvenes que cumplen funciones dentro del servicio militar. El Ejecutivo indicó que la compensación anterior ya no respondía a las necesidades actuales de los conscriptos ni reflejaba adecuadamente las exigencias de su labor diaria.

Asimismo, el Ministerio de Defensa señaló que esta medida forma parte de una estrategia orientada a fortalecer la defensa nacional y fomentar valores cívicos entre la juventud peruana. También consideran que una mejor asignación económica permitirá brindar mayor estabilidad y motivación a quienes integran las filas militares.

¿QUÉ PASA SI UN JOVEN NO SE INSCRIBE EN EL REGISTRO MILITAR?

La Ley N.° 29248 establece que los jóvenes en edad de realizar el Servicio Militar deben registrarse obligatoriamente en el Registro Militar. Este trámite puede hacerse en oficinas regionales, sedes militares o mediante la plataforma virtual habilitada por el Ministerio de Defensa.

Quienes incumplan con la inscripción dentro del plazo establecido recibirán una multa de S/275, equivalente al 5 % de la UIT. Además, la falta de registro puede generar inconvenientes para realizar diversos trámites administrativos y obtener documentos oficiales, según explica Infobae.

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