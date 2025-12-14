El cierre del 2025 traerá un cambio concreto en los ingresos de miles de efectivos del país. Desde este mes, militares y policías verán reflejado un reajuste en sus sueldos mensuales tras la aprobación de una nueva escala remunerativa que redefine cuánto gana cada grado dentro de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú.

La medida, oficializada por el Ejecutivo, establece montos actualizados que se aplicarán de manera automática en las planillas del Estado y reemplazan el esquema vigente hasta ahora. El ajuste alcanza tanto a los altos mandos como al personal subalterno y se sustenta en la normativa presupuestal del próximo año. Descubre cuánto aumentarán los sueldos, a quiénes beneficia el reajuste y cómo se aplicará desde diciembre de 2025.

¿DE CUÁNTO ES EL AUMENTO QUE RECIBIRÁN MILITARES Y POLICÍAS DESDE DICIEMBRE 2025?

El reajuste no se expresa como un bono único, sino como una nueva escala de ingresos mensuales que sustituye a la vigente hasta noviembre. A partir de diciembre de 2025, los sueldos se fijan según grado, estableciendo montos que van desde poco menos de S/ 2.700 hasta más de S/ 11.600 mensuales.

Entre los principales valores definidos por la norma se encuentran los siguientes:

1. Grados más altos:

Generales de División, Vicealmirantes y Tenientes Generales percibirán S/ 11.659,28.

Generales de Brigada y equivalentes recibirán S/ 11.373,63.

2. Oficiales superiores:

Coroneles y rangos equivalentes tendrán un ingreso de S/ 9.397,38.

Tenientes Coroneles accederán a S/ 5.819,15.

Mayores percibirán S/ 4.425,86.

3. Oficiales subalternos:

Capitanes recibirán S/ 3.678,50.

Tenientes contarán con S/ 3.071,05.

Subtenientes alcanzarán S/ 2.998,77.

4. Suboficiales y personal subalterno:

Los rangos más altos llegarán a S/ 3.629,53.

Los niveles iniciales partirán desde S/ 2.687,67.

Foto: Andina/ Referencial.

¿POR QUÉ SE APROBÓ ESTE AJUSTE SALARIAL DESDE DICIEMBRE?

La modificación de los sueldos responde a la aplicación de la Ley Nº 32185, que autorizó a los sectores Defensa e Interior a proponer una nueva estructura de ingresos para su personal. Estas propuestas fueron revisadas y validadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, que evaluó el impacto presupuestal y la sostenibilidad fiscal del cambio.

Según lo establecido, el reajuste se financiará con los recursos ya asignados a cada sector, por lo que no se requerirán fondos adicionales. Además, la norma deja sin efecto el decreto anterior, consolidando un único cuadro remunerativo válido desde diciembre de 2025, según informa la plataforma Infobae.

¿CÓMO SE VERÁ REFLEJADO EL NUEVO SUELDO EN LAS PLANILLAS?

La actualización de los montos será realizada de oficio por la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos. Esta entidad incorporará los nuevos valores en el sistema Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP), que centraliza la información de planillas del sector público.

Con este procedimiento, los integrantes en servicio activo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional podrán visualizar sus nuevos ingresos de manera automática y transparente, asegurando que desde diciembre solo se apliquen los montos recientemente aprobados a nivel nacional.

