Mantener un control sobre los vehículos registrados a tu nombre es una medida que puede evitar problemas legales, deudas inesperadas y posibles casos de fraude. Gracias a una herramienta gratuita habilitada por la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), cualquier ciudadano puede verificar en pocos minutos si tiene autos, motos u otras unidades inscritas a su nombre, sin necesidad de acudir a una oficina. El servicio está disponible por internet y permite consultar información oficial de manera rápida y segura, lo que resulta útil tanto para revisar el propio historial vehicular como para detectar registros irregulares antes de que generen consecuencias. Conoce cómo acceder a esta plataforma, cuáles son los pasos para realizar la consulta y qué hacer si descubres un vehículo que ya vendiste o que no reconoces.

¿CÓMO SABER SI TIENES AUTOS O MOTOS REGISTRADOS A TU NOMBRE?

La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos pone a disposición de los ciudadanos el servicio digital denominado “Vehículos a mi nombre”, mediante el cual es posible verificar gratuitamente qué unidades se encuentran inscritas a nombre de una persona. La consulta puede realizarse desde cualquier dispositivo con acceso a internet y muestra la información oficial registrada en la entidad, lo que facilita conocer si existen autos, motocicletas u otros vehículos vinculados al titular.

Para acceder al servicio se debe seguir este procedimiento:

Ingresar al portal de consulta de la Sunarp. Elegir el tipo de documento de identidad. Escribir el número del DNI o Carné de Extranjería y registrar un correo electrónico. Confirmar el código enviado al correo. Completar los datos solicitados, como el dígito verificador y la fecha de emisión del documento. Revisar el listado de vehículos que aparecerá al finalizar el proceso.

¿POR QUÉ ES RECOMENDABLE REVISAR ESTA INFORMACIÓN CON FRECUENCIA?

Consultar periódicamente el historial vehicular permite detectar situaciones que podrían ocasionar complicaciones en el futuro. En algunos casos, un vehículo vendido continúa registrado a nombre del propietario anterior porque la transferencia nunca fue inscrita correctamente. Esto puede generar responsabilidades relacionadas con multas, impuestos pendientes u otras obligaciones legales.

Además, verificar la información ayuda a identificar posibles intentos de fraude o registros realizados sin autorización. Al tratarse de una plataforma oficial, los datos brindan una referencia confiable para confirmar que toda la información asociada al titular se encuentra actualizada.

La SUNARP cuenta con una plataforma gratuita para poder consultar si cuentas con vehículos a tu nombre. (Fuente: SUNARP)

¿QUÉ HACER SI APARECE UN VEHÍCULO QUE YA VENDISTE O QUE NO RECONOCES?

Si la consulta muestra un automóvil o motocicleta que ya fue transferido o una unidad desconocida, lo recomendable es actuar cuanto antes. La primera medida consiste en reunir todos los documentos disponibles que acrediten la venta o la transferencia, como contratos, actas notariales o comprobantes relacionados con la operación.

Después de recopilar esa documentación, el titular debe acudir a una oficina de la Sunarp o utilizar los canales habilitados para solicitar la corrección del registro. Resolver este tipo de casos oportunamente evita inconvenientes legales y reduce el riesgo de asumir responsabilidades por un vehículo que ya no forma parte de su patrimonio, según informa Infobae.

¿CÓMO SE REALIZA EL CAMBIO DE PROPIETARIO DE UN VEHÍCULO?

La transferencia de un vehículo requiere formalizar la compraventa mediante un acta notarial y registrar posteriormente el cambio de propietario en la Sunarp. Durante este proceso, ambas partes presentan sus documentos de identidad, la Tarjeta de Identificación Vehicular, el SOAT vigente y, cuando corresponda, la constancia del impuesto vehicular. La inscripción registral tiene un costo de S/ 75, sin incluir los honorarios notariales, y el procedimiento puede demorar hasta siete días hábiles.

Actualmente, este trámite también puede desarrollarse de manera electrónica mediante el sistema SID-Vehicular, que permite a las notarías remitir digitalmente la documentación necesaria para completar la inscripción.

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