De esta manera puedes saber si tienes autos o motos a tu nombre vía SUNARP | Composición EC: Sunarp / Gémini
De esta manera puedes saber si tienes autos o motos a tu nombre vía SUNARP | Composición EC: Sunarp / Gémini
Por Redacción EC

Mantener un control sobre los vehículos registrados a tu nombre es una medida que puede evitar problemas legales, deudas inesperadas y posibles casos de fraude. Gracias a una herramienta gratuita habilitada por la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), cualquier ciudadano puede verificar en pocos minutos si tiene autos, motos u otras unidades inscritas a su nombre, sin necesidad de acudir a una oficina. El servicio está disponible por internet y permite consultar información oficial de manera rápida y segura, lo que resulta útil tanto para revisar el propio historial vehicular como para detectar registros irregulares antes de que generen consecuencias. Conoce cómo acceder a esta plataforma, cuáles son los pasos para realizar la consulta y qué hacer si descubres un vehículo que ya vendiste o que no reconoces.

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