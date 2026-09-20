En la actualidad, el Documento Nacional de Identidad (DNI) es uno de los documentos más importantes del país, ya que constituye la principal forma de identificación de los ciudadanos y permite acceder a los servicios y beneficios que brinda el Estado. En ese sentido, contar con este DNI electrónico forma parte de un derecho y, a la vez, una obligación para los peruanos, tanto menores de edad como adultos. De esta manera, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) alertó a la ciudadanía sobre la importancia de contar con un documento de identidad vigente, a fin de acreditar su identidad y garantizar el ejercicio pleno de sus derechos civiles y políticos. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO SABER SI MI DNI ESTÁ VIGENTE?

En el marco de unas elecciones nacionales o al momento de realizar diversos trámites, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) advierte que es indispensable contar con el Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente. Esto permite a los ciudadanos efectuar operaciones bancarias, trámites notariales, compraventa de bienes y gestiones administrativas, entre otros procedimientos, así como participar en procesos electorales y ejercer su derecho al voto. En ese sentido, con el objetivo de evitar inconvenientes o sospechas, el procedimiento para asegurarse de que el documento no esté vencido es el siguiente:

Revisa la fecha de vencimiento de tu DNI (zona frontal).

Si la fecha aún no ha pasado, tu DNI está vigente.

Si ya pasó, debes renovarlo.

¿CUÁNTO TIEMPO PUEDES PERMANECER RETENIDO EN UNA COMISARIA POR NO TENER DNI?

En una entrevista para América TV, el abogado y especialista en Derecho Constitucional, César Pérez, explicó que las personas se encuentran en la obligación legal de identificarse ante la autoridad policial o militar, mas aún en un estado de emergencia. Para ello, no necesariamente deben presentar el DNI, ya que también pueden acreditar su identidad mediante otros documentos oficiales como, por ejemplo, el carné universitario, pasaporte o la licencia de conducir.

Asimismo, en caso de no contar con ninguno de estos documentos, el letrado indicó que la normativa establece distintos plazos de retención para peruanos y extranjeros. Es decir, hasta cuatro horas para ciudadanos nacionales y hasta 12 horas para extranjeros. “Nadie más y ningún efectivo en ninguna comisaría te puede retener por más tiempo. Y en ese tiempo (de cuatro horas), por el sistema Reniec, la policía está obligada a verificar tu identidad”, dijo.