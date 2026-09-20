Por Redacción EC

En la actualidad, el Documento Nacional de Identidad (DNI) es uno de los documentos más importantes del país, ya que constituye la principal forma de identificación de los ciudadanos y permite acceder a los servicios y beneficios que brinda el Estado. En ese sentido, contar con este DNI electrónico forma parte de un derecho y, a la vez, una obligación para los peruanos, tanto menores de edad como adultos. De esta manera, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) alertó a la ciudadanía sobre la importancia de contar con un documento de identidad vigente, a fin de acreditar su identidad y garantizar el ejercicio pleno de sus derechos civiles y políticos. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.