Una ambiciosa iniciativa legislativa busca transformar el panorama económico de millones de ciudadanos afiliados al Sistema Nacional de Pensiones, mediante una propuesta formalizada por la congresista Ariana Orué que plantea la entrega de un apoyo extraordinario de hasta 11 mil soles a los ciudadanos que pertenecen a la ONP. Tras una sesión de trabajo estratégica con el mandatario José María Balcázar, la parlamentaria presentó un proyecto que sugiere la implementación de un beneficio financiado íntegramente con los excedentes presupuestales que diversas entidades del Estado no lograron ejecutar en los últimos años. El objetivo es responder a un pedido urgente de miles de aportantes y exaportantes que han trabajado durante mucho tiempo y que hoy necesitan un apoyo económico inmediato para enfrentar sus gastos. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿EN QUÉ CONSISTE EL BENEFICIO EXTRAORDINARIO DE HASTA 11 MIL SOLES PARA LA ONP?

Este plan busca crear un pago especial y por única vez para ayudar a los ciudadanos que aportan o aportaron a la ONP. La idea es entregar un dinero extra que sirva como un “alivio económico a los aportantes activos e inactivos del sistema”, permitiendo que quienes han dado dinero al Estado por años reciban un apoyo directo.

La congresista indica que esta medida es necesaria porque muchas personas han contribuido durante gran parte de su vida, pero actualmente no tienen ninguna forma de conseguir dinero rápido para sus necesidades básicas. Por eso, ha pedido al Gobierno que apruebe esta norma de manera urgente para que el beneficio llegue pronto a las familias.

Foto: Andina

¿CÓMO SE PLANTEA FINANCIAR ESTE APOYO ECONÓMICO SIN AFECTAR AL ESTADO?

Para evitar desequilibrios en el presupuesto nacional, la propuesta sugiere la creación del Fondo Temporal de Compensación Previsional (FTCP). Este mecanismo no dependería de los aportes mensuales de los trabajadores, sino de una gestión eficiente de los activos que actualmente posee el país. Específicamente, se propone utilizar los montos que los gobiernos locales, provinciales y regionales devuelven al Tesoro Público al cierre de cada año por no haberlos utilizado.

En la misiva dirigida al mandatario del Perú, se destaca que existe una solvencia acumulada importante: “De acuerdo con información oficial del Ministerio de Economía y Finanzas, en el 2023, las entidades subnacionales devolvieron aproximadamente S/ 16,000 millones; en 2024, devolvieron alrededor de S/ 12,500 millones; y en 2025, la devolución ascendió a aproximadamente S/ 13,200 millones”. Con estas cifras, la congresista argumenta que el Estado posee los recursos suficientes para cubrir el costo del beneficio sin generar un déficit, según informa Willax.

Foto: Andina

¿QUÉ ESCALAS DE PAGO SE ESTÁN EVALUANDO PARA LOS APORTANTES?

La propuesta ofrece tres opciones de pago para que el Gobierno elija la más adecuada según el dinero disponible:

Opción de 4 UIT: sería el pago más alto y estaría pensado para las personas que tienen más años aportando o que están en una situación económica muy difícil.

sería el pago más alto y estaría pensado para las personas que tienen más años aportando o que están en una situación económica muy difícil. Opción de 2 UIT: es la opción intermedia, que equivale a unos 11 mil soles, y se presenta como una alternativa equilibrada para el Estado.

es la opción intermedia, que equivale a unos 11 mil soles, y se presenta como una alternativa equilibrada para el Estado. Opción de 1 UIT: es la medida más pequeña, pensada para que el beneficio llegue a más personas de forma rápida y sin gastar tanto presupuesto.

Al final de su documento, la parlamentaria aclara que esta propuesta se envía “a fin de que pueda ser evaluada por el Poder Ejecutivo y, de considerarlo pertinente, impulsada como una medida extraordinaria”, dejando en manos del presidente la decisión final sobre cuál de estos montos se entregaría.

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