Con el paso de los años, las huellas dactilares pueden perder claridad o deteriorarse debido a la edad. En algunos casos, este problema incluso puede impedir una atención normal. Por ejemplo, puede generar dificultades cuando una persona necesita validar su identidad mediante sistemas biométricos en bancos, notarías u otras entidades. Debido a esto, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) contempla alternativas para solucionar estos inconvenientes y permite verificar cuáles son las huellas registradas. Además, conocer estas opciones puede evitar contratiempos al momento de realizar trámites que requieren una comprobación biométrica de identidad. A continuación, te contamos cuándo corresponde actualizar o rectificar las huellas del DNI y qué opciones existen.

¿CUÁNDO CORRESPONDE ACTUALIZAR O RECTIFICAR LAS HUELLAS DEL DNI?

Existen dos situaciones principales:

Si el lector biométrico no logra identificar las huellas, pero el documento fue emitido recientemente, el ciudadano puede acudir a una oficina del Reniec para pedir una actualización de sus impresiones dactilares . Este procedimiento no tiene costo.

. Este procedimiento no tiene costo. Cuando las huellas han sufrido un deterioro más marcado, algo que suele presentarse entre adultos mayores, puede ser necesario realizar una rectificación de imágenes y huellas. Esta gestión se efectúa de manera presencial y brinda la posibilidad de cambiar la firma. Para DNI azul, el pago correspondiente es de S/30, mientras que para el DNI electrónico, el costo es de S/42.

Foto: Andina

¿CÓMO PUEDES SABER QUÉ HUELLAS TIENES REGISTRADAS?

Reniec dispone de una consulta gratuita en internet que permite identificar las impresiones dactilares más claras o útiles para una validación biométrica.

Para acceder, debes:

Entrar a www.reniec.gob.pe y seleccionar “Servicios en línea” y luego “Consulta tus mejores huellas”. Colocar el número del DNI y completar el código de seguridad mostrado en pantalla. Revisar el resultado, donde aparecerán datos y las huellas consideradas más aptas, como el índice derecho, índice izquierdo, pulgar derecho o pulgar izquierdo.

¿PUEDES REGISTRAR QUE TUS HUELLAS ESTÁN DAÑADAS?

Sí. Al gestionar un nuevo documento en una oficina del Reniec, el ciudadano puede solicitar que en la parte posterior del DNI aparezca la observación “huellas dañadas o maltratadas”. Informar esta condición resulta conveniente porque permite dejar constancia de que las impresiones dactilares presentan dificultades y facilita la validación de la identidad cuando una entidad encuentre problemas al realizar una comprobación biométrica, según informa la plataforma web de América TV.

(Foto referencial: GEC) / Archivo El Comercio

¿QUÉ ES LO QUE DEBES SABER SOBRE RENIEC?

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, conocido como Reniec, es una entidad del gobierno peruano encargada de llevar un registro de la identificación y estado civil de los ciudadanos peruanos y extranjeros residentes en el país. Su objetivo principal es garantizar la identificación de los ciudadanos peruanos y la autenticidad de los documentos que acrediten su identidad.

Entre los servicios que ofrece el Reniec se encuentran la emisión de DNI (Documento Nacional de Identidad), que es el documento de identificación oficial en el Perú; la emisión de certificados de nacimiento, matrimonio y defunción; y la realización de trámites relacionados con el cambio de nombre, género u otros datos de identificación.

Además, el Reniec también tiene un papel importante en la organización de elecciones y procesos de votación en el país, ya que es el encargado de verificar la identidad de los votantes y mantener el registro de los votantes habilitados para sufragar.

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