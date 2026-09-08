Por Redacción EC

Las curiosidades y los fenómenos más extraños de la Tierra permiten descubrir aspectos poco explorados de nuestro planeta, desde especies inusuales y ecosistemas extremos hasta hallazgos arqueológicos y sorprendentes procesos geológicos. Así, estos hallazgos ponen en evidencia la enorme diversidad del mundo y los misterios que aún permanecen por descubrir y que, seguramente, llamarán la atención en su momento. En ese sentido, un insólito descubrimiento en Dinamarca ha generado diversas reacciones entre los internautas, luego de que un hombre se diera cuenta que una piedra que había dejado durante años en su jardín no era un simple objeto, sino una pieza extraordinaria extraterrestre con un valor exorbitante. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.