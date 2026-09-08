Las curiosidades y los fenómenos más extraños de la Tierra permiten descubrir aspectos poco explorados de nuestro planeta, desde especies inusuales y ecosistemas extremos hasta hallazgos arqueológicos y sorprendentes procesos geológicos. Así, estos hallazgos ponen en evidencia la enorme diversidad del mundo y los misterios que aún permanecen por descubrir y que, seguramente, llamarán la atención en su momento. En ese sentido, un insólito descubrimiento en Dinamarca ha generado diversas reacciones entre los internautas, luego de que un hombre se diera cuenta que una piedra que había dejado durante años en su jardín no era un simple objeto, sino una pieza extraordinaria extraterrestre con un valor exorbitante. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ OBJETO EXTRATERRESTRE ENCONTRÓ UN HOMBRE EN DINAMARCA?

Un coleccionista de Nørre Nebel, ubicado en Dinamarca, descubrió que una piedra que había conservado casi por casualidad durante dos años era en realidad un meteorito de origen extraterrestre, cuyo valor científico y económico resultó ser considerable. El hallazgo ocurrió en un terreno agrícola recién arado, donde decidió recoger la roca y guardarla inicialmente en una simple bolsa.

Así, el objeto permaneció olvidado durante dicho periodo, hasta que la insistencia de un vecino llevó a analizarla. Tras los estudios correspondientes, especialistas confirmaron que se trataba de un meteorito en excelente estado de conservación y que estaría valorizado en más de 210 000 coronas danesas (unos 33 000 dólares). Por su parte, el propietario de la pieza extraterrestre aún analiza si venderlo o donarlo a un museo, conforme comparte Infobae.

¿QUÉ ENCONTRÓ EL ROVER CURIOSITY EN MARTE?

En mayo de 2024, se produjo un descubrimiento por azar, cuando el rover Curiosity, que pesa casi 900 kilogramos, se desplazaba por el canal Gediz Vallis, una zona con una rica historia geológica. Durante su recorrido, pasó sobre una roca que, al romperse, mostró una estructura cristalina de un intenso color amarillo. Ante ello, la NASA empezó a examinar la composición de dicho material, señalando que se trataba de azufre elemental puro, difícil de encontrar en la Tierra.

De esta manera, los expertos estudiaron cómo esta sustancia se formó en el planeta rojo, resaltando la relevancia de este descubrimiento. “Encontrar un campo de piedras hechas de azufre puro es como encontrar un oasis en el desierto. No debería estar ahí, por eso ahora tenemos que explicarlo. Descubrir cosas extrañas e inesperadas es lo que hace que la exploración planetaria sea tan emocionante”, explicó en un comunicado de la agencia espacial estadounidense, Ashwin Vasavada, científico del proyecto, del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA.