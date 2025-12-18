La identificación vehicular en el país entra en una nueva etapa con la incorporación de tecnología digital para motocicletas y mototaxis. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) estableció un nuevo formato de placa que busca reforzar el control en las vías, reducir delitos asociados al uso de vehículos menores y agilizar la fiscalización sin interrumpir el tránsito.

La disposición contempla cambios en el diseño, el sistema de lectura y el proceso de registro, además de definir quiénes deben adecuarse de manera obligatoria y cómo realizar el trámite ante las entidades correspondientes. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿DESDE CUÁNDO ES OBLIGATORIO EL USO DE PLACAS CON CHIP Y A QUIÉNES APLICA?

La obligación rige oficialmente desde el 17 de diciembre y alcanza a motocicletas, mototaxis y demás vehículos de la categoría L que circulan en el territorio nacional. El uso de la placa con chip es inmediato en los siguientes casos:

Compra de un vehículo nuevo.

Transferencia de propiedad de una unidad usada.

Modificación de las características técnicas registradas del vehículo.

Solicitud voluntaria de actualización de la placa por parte del propietario.

En todos estos escenarios, el nuevo formato de identificación reemplaza a las placas tradicionales y pasa a ser el único válido ante las autoridades.

¿CÓMO FUNCIONA LA NUEVA PLACA CON CHIP Y QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENE?

El nuevo sistema de identificación vehicular incorpora dos elementos complementarios. Por un lado, una calcomanía electrónica con tecnología RFID que se coloca en la parte frontal del vehículo y almacena información vinculada a la unidad. Este chip puede ser leído a distancia mediante equipos portátiles o pórticos inteligentes, lo que permite a las autoridades acceder a los datos sin necesidad de detener la marcha.

A través de esta lectura automática, los agentes de control verifican en tiempo real la validez del SOAT y de la Inspección Técnica Vehicular, así como otros registros asociados al vehículo. El objetivo es agilizar los operativos y reducir los controles manuales en la vía pública.

Por otro lado, la placa metálica posterior también presenta cambios importantes. Tiene dimensiones de 17 por 20 centímetros, fondo blanco y diversos elementos de seguridad visual, como hologramas y sellos especiales. La numeración está compuesta por siete caracteres, distribuidos en tres letras y cuatro dígitos, grabados con tecnología láser.

Esta combinación de chip electrónico y lámina metálica reforzada busca dificultar la falsificación, clonación o manipulación de la matrícula, fortaleciendo así el control vehicular y la trazabilidad de motocicletas y mototaxis en todo el país.

¿QUÉ BENEFICIOS APORTA ESTE CAMBIO A LA SEGURIDAD Y AL CONTROL VEHICULAR?

La digitalización de las placas permite una fiscalización más eficiente y automatizada. Según especialistas del sector, el chip funciona como un escáner informativo durante los operativos, alertando si un vehículo tiene denuncias por robo o está vinculado a actividades ilícitas registradas en las bases de datos oficiales.

Además, el nuevo sistema facilita la integración con peajes electrónicos y plataformas de transporte inteligente, optimizando el monitoreo del tránsito en las principales vías del país, según recoge la plataforma virtual de Willax.

¿CUÁL ES EL COSTO DEL TRÁMITE Y QUÉ ENTIDADES INTERVIENEN?

Para los vehículos con placas antiguas, el MTC anunciará en las próximas semanas un cronograma de replaqueo. El trámite ante los registros públicos tiene un costo aproximado de 27 soles, sin incluir el pago por la fabricación física de la placa.

La Sunarp es responsable de asignar el número de matrícula, mientras que la Policía Nacional supervisará el cumplimiento de la norma en las calles, como parte del proceso de modernización del parque automotor de vehículos menores en el Perú.

