El Reniec avanzó de manera significativa hacia la digitalización completa: desde el 28 de agosto de 2025, dejó de expedir el tradicional DNI azul para sustituirlo por el DNI electrónico (DNIe), un documento más moderno y seguro. Esta iniciativa busca fortalecer la identidad digital de los ciudadanos, facilitando la realización de trámites en línea y garantizando una mayor protección de la información personal.

Con el fin de promover la transición, el Reniec lanzó una campaña nacional con tarifas especiales durante todo el 2025, destinada a quienes soliciten por primera vez el DNI electrónico o actualicen su antiguo documento. A continuación, te explicamos los pasos para renovar tu cédula y obtener acceso al moderno sistema de identificación digital.

Cuál es el nuevo costo del DNI electrónico en 2025

El Reniec anunció que el DNI electrónico costará S/30 durante todo el año 2025, el mismo precio que antes tenía el DNI azul. Este monto especial forma parte de una campaña que busca incentivar la migración hacia el documento digital. El descuento aplica para quienes tramiten por primera vez el DNI electrónico o ya hayan pagado por un trámite del DNI azul y deseen hacer el cambio. El proceso se realiza únicamente de manera presencial, ya que es necesario registrar los datos biométricos del titular.

Cómo es el proceso para renovar o migrar al DNI electrónico

1. Realiza el pago del trámite

Paga la tasa correspondiente de 30 soles en el Banco de la Nación, Banco de Crédito del Perú (sujeto a comisión bancaria), así como sus agentes y las páginas web Págalo.pe y viabcp.com. Conserva tu comprobante de pago.

2. Acércate al Reniec y entrega los requisitos

Dirígete a uno de los Centros de Atención del Reniec con emisión de DNIe y entrega los requisitos (información, huellas, firma, fotografía) al registrador. Recibirás un ticket para que puedas pasar a recoger tu DNIe, el cual puede demorar 10 días hábiles para estar listo.

3. Recoge el DNI

Luego de comprobar que este documento está 100% listo en la plataforma Consulta de Estado de Trámite, debes ir a recogerlo en el lugar donde lo tramitaste. Cabe señalar que puedes pedir un cambio de lugar de recojo. Este cambio tiene un costo adicional de S/5.00 y el tiempo de espera para la entrega aumenta entre 10 a 15 días.

Al momento de la entrega, te pedirán crear una clave personal de acceso (PIN) que debe contener entre 6 y 8 números (no puede iniciar con 0). También deberás generar una firma digital, la cual durará 4 años y puede ser renovada. El recojo del DNIe es estrictamente personal.

Quién tiene beneficios o excepciones

Existen grupos de ciudadanos que cuentan con facilidades especiales para tramitar su documento:

Las personas con discapacidad permanente están exoneradas del pago y solo deben presentar su certificado médico o carné de Conadis.

Los adultos mayores de 60 años reciben un DNI con la inscripción “No caduca”, lo que les evita futuras renovaciones.

Los peruanos residentes en el extranjero deben realizar el proceso en el consulado peruano correspondiente a su lugar de residencia.

Los mayores de 17 años que aún tengan el DNI amarillo deben acercarse de forma presencial para obtener su documento de adulto en versión electrónica.