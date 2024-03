Deudas en Infocorp: después de cuánto tiempo ya no aparezco como deudor

En la actualidad, la mayoría de las personas cuenta con tarjetas de crédito o ha obtenido algún tipo de préstamo que implica a que paguen sus deudas puntualmente; sin embargo, existen un grupo que por diversos motivos incumplieron con sus obligaciones financieras por lo que podrían tener una calificación negativa. De esta manera, en la siguiente nota te informamos el tiempo que apareces como moroso en Infocorp.

¿CUÁNTO TIEMPO DEMORA EN DESAPARECER MIS DEUDAS EN INFOCORP?

Javier Mori, gerente legal de Equifax, brindó una entrevista a La República donde informó los plazos que existen para aparecer en Infocorp de acuerdo a su comportamiento, la entidad responsable de reunir toda la información de la ciudadanía. En primer lugar, está la persona que cancela sus deudas en la fecha establecida, por lo que tiene una calificación como buen pagador. Mientras que luego están los que tienen deudas pendientes de pago. Además está el ciudadano que en algún momento cayó en la morosidad, aunque tiempo después pagó sus deudas.

“Si yo tengo una deuda y la mantengo como impaga, deja de ser visible en el registro de Infocorp luego de cinco años. La deuda no desaparece, sigo debiendo al banco, pero ya no es visible en un reporte de crédito. Además, existe otro supuesto en el que yo tengo una deuda morosa, pero luego la cancelo tardíamente. Esa información histórica se mantiene no por un plazo de cinco años, sino por un periodo de dos años conforme a la normativa existente”, explicó el experto para dicho medio.

¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS DE TENER DEUDA EN INFOCORP?

Dificultades para obtener créditos: Las entidades financieras pueden considerarte de alto riesgo y por eso no entrega préstamos o créditos.

Las entidades financieras pueden considerarte de alto riesgo y por eso no entrega préstamos o créditos. Tasas de interés más altas: A pesar de tener un crédito, es probable que las tasas de interés sean más altas.

A pesar de tener un crédito, es probable que las tasas de interés sean más altas. Limitaciones para alquileres: Los propietarios usualmente consultan Infocorp antes de alquilar un cuarto, departamento, casa. Tener un historial crediticio negativo podría hacer que rechacen tus solicitudes de alquiler.

Los propietarios usualmente consultan Infocorp antes de alquilar un cuarto, departamento, casa. Tener un historial crediticio negativo podría hacer que rechacen tus solicitudes de alquiler. Rechazo de solicitudes y/o inscripción al colegio de tus hijos: En el caso de empresas de servicios como luz, agua, teléfono, internet, entre otros, estas también pueden consultar Infocorp antes de aprobar solicitudes y rechazar tu solicitud para obtener el servicio.

En el caso de empresas de servicios como luz, agua, teléfono, internet, entre otros, estas también pueden consultar Infocorp antes de aprobar solicitudes y rechazar tu solicitud para obtener el servicio. Dificultades para empleo: Aunque no está directamente relacionado con el crédito, algunas empresas pueden consultar el historial crediticio como parte de su proceso de selección.

¿CÓMO OBTENER EL REPORTE DE INFOCORP?

A continuación, te brindamos los pasos para conocer las deudas pendientes que tienes en Infocorp a través de Equifax:

Ingresa al portal de Equifax por medio de este ENLACE.

Regístrate o ingresa tu perfil, escribe tu DNI y email, entre otros detalles.

Este servicio cuesta S/ 39 pero existe la opción gratuita.

Obtendrás toda la información por correo electrónico en algunos minutos.

¿CÓMO CONOCER MIS DEUDAS MEDIANTE DNI?

Aquellas personas que deseen contar con el reporte de deudas que brinda la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), te presentamos toda la información para que lo obtengas de manera gratuita con solo DNI: