La declaración de días no laborables suele generar dudas entre los trabajadores, especialmente cuando coincide con celebraciones o acontecimientos importantes. En Perú, esta medida no significa necesariamente que todos puedan descansar sin recuperar las horas, pues sus condiciones dependen de la norma que la establece y del régimen laboral. El Gobierno oficializó nuevas fechas no laborables compensables para noviembre de 2026, en el marco de la visita del papa León XIV, que se realizará del 11 al 16 de noviembre.

¿Qué significa un día no laborable compensable en Perú?

Que una fecha aparezca como día no laborable no significa que todos puedan faltar al trabajo ni que exista un descanso sin obligaciones posteriores. Cuando la disposición tiene carácter compensable, las horas que se dejan de trabajar deben recuperarse conforme a las condiciones establecidas en la norma. Esa es la principal diferencia frente a un feriado y el punto que deben revisar los trabajadores antes de organizar viajes, trámites o actividades personales.

La distinción cobra relevancia tras la publicación del Decreto Supremo N.º 020-2026-TR, que establece días no laborables por la visita del papa León XIV al Perú, prevista del 11 al 16 de noviembre. La medida comprende determinadas jurisdicciones y tiene condiciones distintas según el sector laboral. No crea un descanso general para todo el país ni convierte las fechas señaladas en feriados nacionales.

¿En qué se diferencia de un feriado nacional?

El feriado reconocido legalmente otorga derecho al descanso remunerado y no exige devolver las horas de esa jornada. Si un trabajador del régimen laboral privado presta servicios en esa fecha, el empleador puede otorgarle un descanso sustitutorio; si no lo hace, corresponde la remuneración por el feriado, el pago por el trabajo realizado y una sobretasa del 100%. Sunafil explica esta situación como una triple remuneración por el feriado trabajado.

Ese llamado “pago triple” no significa necesariamente recibir tres remuneraciones diarias adicionales al sueldo mensual: el pago por el feriado suele estar incluido en la remuneración ordinaria, al que se suman el trabajo efectuado y la sobretasa cuando corresponde. En cambio, trabajar durante un día no laborable compensable no genera automáticamente ese beneficio. Confundir ambas figuras puede producir expectativas equivocadas sobre cuánto debe aparecer en la boleta.

¿Los trabajadores privados están obligados a descansar?

En el sector público, los días no laborables se aplican a las entidades y servidores comprendidos en la disposición, sin dejar de garantizar los servicios indispensables para la población. En las empresas privadas, la aplicación requiere un acuerdo entre empleador y trabajadores. Por ello, el anuncio de una jornada no laborable no constituye, por sí solo, una autorización para ausentarse sin coordinación con el centro de trabajo.

Para el caso regulado por el Decreto Supremo N.º 020-2026-TR, si no existe consenso en el sector privado, la decisión corresponde al empleador, quien también determina las condiciones de recuperación del tiempo. Las empresas que desarrollan actividades esenciales pueden identificar los puestos que deben continuar operativos. La declaración, por tanto, no implica el cierre automático de todos los establecimientos ni la suspensión de toda atención al público.

¿Qué días no laborables habrá en noviembre de 2026?

En todo el departamento de Lima y en la Provincia Constitucional del Callao, la disposición comprende el miércoles 11 y el jueves 12 de noviembre desde la 1:00 p. m. hasta la medianoche, además del lunes 16 durante toda la jornada. Estas fechas alcanzan a los sectores público y privado bajo sus respectivas condiciones. La precisión horaria es importante: el 11 y el 12 no fueron declarados íntegramente no laborables.

Para Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura, las jornadas comprendidas son el viernes 13 y el sábado 14 de noviembre, durante el día completo, para ambos sectores. En Cusco y Ucayali, la medida corresponde al domingo 15 y únicamente al sector privado. La aplicación territorial debe revisarse junto con el régimen laboral: una fecha anunciada para otra región o sector no se traslada automáticamente al lugar donde trabaja cada persona.

¿Cómo se recuperarán las horas y qué pasa con los trámites?

En las instituciones públicas, la compensación deberá realizarse dentro de los diez días inmediatos posteriores o en la oportunidad que determine el titular de la entidad, según las necesidades del servicio. En las empresas privadas, la forma de recuperar las horas se establece mediante acuerdo; si no se alcanza, decide el empleador. Antes del descanso, resulta importante conocer qué horario se aplicará y cómo se registrará la recuperación.

La norma también precisa que estas fechas serán consideradas días hábiles para fines tributarios, de modo que no corresponde asumir que todos los vencimientos o trámites se postergarán. Para organizarse, el trabajador debe confirmar si su centro laboral se acogerá a la medida, qué parte de su jornada queda comprendida y cómo compensará el tiempo. La diferencia es concreta: el feriado reconoce un descanso remunerado sin recuperación; el día no laborable compensable exige devolver las horas no trabajadas.

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