Los días no laborables compensables exigen recuperar las horas no trabajadas y no generan automáticamente el pago adicional previsto por trabajar en un feriado. (Imagen: Gemini IA)
Los días no laborables compensables exigen recuperar las horas no trabajadas y no generan automáticamente el pago adicional previsto por trabajar en un feriado. (Imagen: Gemini IA)
Por Redacción EC

La declaración de días no laborables suele generar dudas entre los trabajadores, especialmente cuando coincide con celebraciones o acontecimientos importantes. En Perú, esta medida no significa necesariamente que todos puedan descansar sin recuperar las horas, pues sus condiciones dependen de la norma que la establece y del régimen laboral. El Gobierno oficializó nuevas fechas no laborables compensables para noviembre de 2026, en el marco de la visita del papa León XIV, que se realizará del 11 al 16 de noviembre.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?