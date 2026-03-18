Por Redacción EC

En el Perú, el uso de billeteras digitales se ha masificado en los últimos años, convirtiéndose en una herramienta clave para la gestión del dinero cotidiano. Una de las plataformas más extendidas es Yape, que cuenta con millones de personas que la utilizan tanto en compras en pequeños negocios como en transferencias inmediatas entre contactos. Esta aplicación, impulsada por el Banco de Crédito del Perú, ha ampliado progresivamente sus funcionalidades para adaptarse a las necesidades de los usuarios. Ya no solo permite enviar y recibir dinero sin costo, sino que también facilita el pago de servicios esenciales como luz, agua, internet y telefonía. Además, se ha convertido en un canal para acceder a descuentos y beneficios en diversos comercios afiliados, lo que refuerza su presencia en la vida diaria de los peruanos. Su facilidad de uso y rapidez han sido factores determinantes para su crecimiento sostenido en el país. En este contexto, la plataforma ha incorporado una alternativa de financiamiento denominada “Créditos Yape”, orientada a usuarios que buscan liquidez inmediata sin recurrir a trámites tradicionales en agencias bancarias.