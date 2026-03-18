En el Perú, el uso de billeteras digitales se ha masificado en los últimos años, convirtiéndose en una herramienta clave para la gestión del dinero cotidiano. Una de las plataformas más extendidas es Yape, que cuenta con millones de personas que la utilizan tanto en compras en pequeños negocios como en transferencias inmediatas entre contactos. Esta aplicación, impulsada por el Banco de Crédito del Perú, ha ampliado progresivamente sus funcionalidades para adaptarse a las necesidades de los usuarios. Ya no solo permite enviar y recibir dinero sin costo, sino que también facilita el pago de servicios esenciales como luz, agua, internet y telefonía. Además, se ha convertido en un canal para acceder a descuentos y beneficios en diversos comercios afiliados, lo que refuerza su presencia en la vida diaria de los peruanos. Su facilidad de uso y rapidez han sido factores determinantes para su crecimiento sostenido en el país. En este contexto, la plataforma ha incorporado una alternativa de financiamiento denominada “Créditos Yape”, orientada a usuarios que buscan liquidez inmediata sin recurrir a trámites tradicionales en agencias bancarias.

¡Dinero al instante! Así puedes pedir un crédito personal desde Yape en pocos pasos y sin trámites complicados

Los créditos Yape están para ayudarte a cubrir las necesidades que tengas. Podrás pedir uno de lunes a domingo, de 5 a.m. a 11:59 p.m.

Cuando tengas una oferta de crédito pre-aprobada, solicita tu crédito con estos pasos:

Ingresa a “Créditos” desde tu pantalla de inicio. Usa la opción “Simula tu crédito”. Según tu evaluación, verás los montos que puedes solicitar. Elige una fecha para el pago de tu crédito. A veces, será necesario validar tu identidad con una foto de tu rostro y de tu documento. Revisa el resumen y acepta las condiciones. Ingresa el código de validación que te llegará al celular. ¡Listo! Revisa que el dinero haya sido abonado a tu Yape.

¿Cómo puedo yapearle a alguien que no figura entre mis contactos?

Desde 2016, las transferencias en el país han ganado flexibilidad gracias a Yape, la aplicación del BCP que ha ido incorporando herramientas con el tiempo. Entre sus funciones más útiles está la posibilidad de enviar dinero a alguien aunque no figure en tu lista de contactos.

ara realizar este tipo de envío sin tener registrado el nombre del receptor, la plataforma permite dos métodos: escanear el código QR del usuario o ingresar directamente el número de celular correspondiente.

Para enviar o recibir dinero con Yape, no es necesario tener el número de celular en tus contactos.

Puedes yapear de dos formas

Escaneando el código QR: Para recibir yapeos, encuentra tu código en la pantalla de inicio de sesión y muéstraselo a la otra persona. Si tú vas a enviar, usa el botón de “Escanear QR” que verás al iniciar sesión en Yape. La información de la otra persona se cargará automáticamente.

Ingresando el número de celular: 1

-Ingresa a Yape

-Dale clic al botón inferior derecho “Yapear”

-Escribe o pega el nuevo número en el buscador y selecciona “A nuevo celular”

-Valida el nombre y número de destino, ingresa el monto de yapeo y dale clic a “Yapear”

-¡Listo! Tu yapeo se realizó con éxito