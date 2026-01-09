Como parte de sus políticas para garantizar que la población esté plenamente identificada, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció una nueva campaña gratuita para la entrega del DNI electrónico 3.0, en coordinación con diversas municipalidades del país. Precisamente, tras el inicio del 2026, los municipios de Villa El Salvador, Comas y San Juan de Lurigancho informaron a sus vecinos que esta medida se llevará a cabo durante enero y febrero, lo cual permitirá que muchos se beneficien con diversos trámites, entre ellos inscripciones, renovaciones, duplicados y la actualización de datos, sin costo alguno. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿DÓNDE ENTREGARÁN DNI ELECTRÓNICO GRATIS EN LIMA, SEGÚN RENIEC?

En el marco de las elecciones generales que se llevarán a cabo en abril de 2026, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), en coordinación con diversos municipios, otorga el documento de identidad de manera gratuita a la población. Por ello, en esta oportunidad, a través de sus redes sociales oficiales, la Municipalidad de Villa El Salvador anunció que durante todo el mes de enero otorgará el nuevo DNI electrónico a los menores de 0 a 16 años, jóvenes de 17 años (cambio de DNI amarillo a azul) y personas con discapacidad. Los ciudadanos interesados deberán acercarse a la explanada Villa del Adulto Mayor, ubicada en la Av. Central con Av. Bolívar - Sector 3 Grupo 8, en el horario de lunes a viernes de 9:00 a. m. a 12:30 p. m. y de 02:00 p. m. a 04:00 p. m.

Por su parte, la Municipalidad de San Juan de Lurigancho informó a sus vecinos que, durante los meses de enero y febrero, se realizará la entrega del DNI electrónico exclusivamente para menores de 0 a 16 años, adultos mayores de 60 años a más y personas con discapacidad. Para acceder al beneficio, las personas tendrán que acercarse a la Subgerencia de Programas Sociales, situada en la avenida El Bosque n.º 311, urbanización Canto Grande, de lunes a viernes, entre las 8:45 a. m. y las 4:00 p. m. El municipio indicó que solo dispondrán de 50 cupos por día, por lo que instaron a la población a tomar sus precauciones para evitar inconvenientes.

Finalmente, la Municipalidad Distrital de Comas también se sumó a esta iniciativa e informó que, del 7 de enero al 13 de febrero, llevará a cabo una campaña gratuita para la entrega del DNI electrónico y otros servicios a menores de 17 años, adultos mayores de 60 años y personas con discapacidad. Así, la población debe tener en cuenta que el municipio contará con cupos limitados, a fin de asegurar un proceso organizado y seguro. De esta manera, la jornada se realizará en el Palacio Municipal, ubicado en la avenida España, cuadra 4, en el P. J. La Libertad km. 11, en el horario de atención de 9:00 a. m. a 4:00 p. m.

¿QUIÉNES PODRÁN ACCEDER AL DNI ELECTRÓNICO GRATUITO Y TRÁMITES REGISTRALES ESTE 2026?

A través de la Resolución Jefatural n.° 000213-2025/JNAC/RENIEC, publicada en el boletín oficial del Diario El Peruano, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció la entrega gratuita de 470 000 Documentos Nacionales de Identidad electrónicos (DNIe) para todo el 2026. Así, la ejecución de esta norma se realizará con cargo a los recursos presupuestales asignados a la institución. Por otra parte, esta buena noticia está dirigida exclusivamente a los menores de 0 a 16 años, incluidos los recién nacidos atendidos en establecimientos del Ministerio de Salud (Minsa) y de EsSalud, así como a niños y adolescentes en situación de pobreza o pobreza extrema que necesiten actualizar su fotografía.

Eso no es todo, en el caso de los niños de 0 a 1 año se les podrá realizar trámites de inscripción y emisión del DNI electrónico en los centros de atención de la Dirección de Servicios Registrales. Asimismo, esta norma alcanza a los ciudadanos mayores de edad que consignen de forma expresa su condición de donantes de órganos y tejidos para fines de trasplante o injerto después de su fallecimiento, así como a las personas con discapacidad (PCD), tanto mayores como menores de edad, que acrediten dicha condición de acuerdo con la normativa vigente. Por último, la resolución también autoriza para el personal de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú (PNP), en el marco de los procesos electorales 2026.