El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ha puesto en marcha una estrategia clave para modernizar la identificación ciudadana antes de los próximos procesos electorales. Mediante una reducción significativa en las tasas administrativas, la entidad busca que millones de peruanos accedan a la versión 3.0 del DNI electrónico, un documento que ofrece las más altas garantías de seguridad y agilidad digital.

Tras el cese definitivo de la emisión de los tradicionales DNI azul y amarillo, la versión 3.0 se consolida como el único estándar para trámites presenciales y virtuales. Descubre hasta cuándo puedes aprovechar este descuento y qué innovaciones tecnológicas trae este nuevo formato para proteger tus datos personales.

¿HASTA QUÉ FECHA SE PODRÁ ACCEDER AL COSTO REDUCIDO?

Los ciudadanos tienen como plazo máximo el 12 de abril de 2026 para beneficiarse de esta campaña institucional. El Reniec decidió extender este periodo con el objetivo de asegurar que la mayor cantidad de peruanos cuente con el carné de identidad más moderno de cara a los comicios generales de ese mismo año. Esta medida busca la transición total hacia el formato electrónico, dejando atrás las versiones de papel laminado que se emitieron durante décadas.

Foto: Andina

¿CUÁLES SON LOS PRECIOS Y QUÉ TRÁMITES ESTÁN INCLUIDOS?

La tarifa promocional está dirigida a quienes obtengan su carné electrónico por primera vez, bajo las siguientes condiciones:

Ciudadanos mayores de 17 años: El costo fijado es de 30 soles.

Menores de edad: La tasa establecida es de 16 soles.

El beneficio aplica tanto para inscripciones nuevas como para renovaciones, duplicados o actualización de datos personales.

Una vez emitido, el DNI para adultos es válido por 10 años, mientras que para niños de hasta 12 años tiene una duración de 3 años.

¿QUÉ MEDIOS DE PAGO ESTÁN DISPONIBLES PARA EL TRÁMITE?

Para agilizar el proceso, se han habilitado diversos canales financieros que permiten cancelar el monto del trámite:

Billeteras digitales: A través de Yape, generando primero un ticket en el portal de Reniec para que el pago se valide el mismo día.

A través de Yape, generando primero un ticket en el portal de Reniec para que el pago se valide el mismo día. Portales web: Mediante la plataforma Págalo.pe.

Mediante la plataforma Págalo.pe. Entidades bancarias: En ventanillas del Banco de la Nación o a través de agentes autorizados del BCP.

Se sugiere realizar el depósito con tiempo de anticipación para que el sistema procese la información correctamente antes de acudir a las oficinas.

Foto: Andina

¿QUÉ DIFERENCIAS TECNOLÓGICAS PRESENTA EL DNI 3.0?

La versión 3.0 destaca por una robusta arquitectura de seguridad que cuadruplica las protecciones de los modelos antiguos, sumando un total de 64 elementos de resguardo. Este soporte físico está confeccionado en policarbonato e incluye un chip criptográfico interno que protege la privacidad de los datos. Asimismo, se ha integrado un código QR que facilita la validación inmediata de la identidad en sistemas digitales y presenciales, impulsando así el crecimiento del comercio electrónico en el país, según explica el diario La República.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE TENER UN DNI ELECTRÓNICO?

El DNIe no solo sirve como documento de identidad, sino que también permite acceder a servicios digitales y firmar documentos con validez legal. Entre sus beneficios más relevantes se encuentran:

Facilitar trámites en línea y reducir desplazamientos innecesarios.

Reforzar la seguridad en la verificación de identidad y prevenir suplantaciones.

Agilizar gestiones ante entidades públicas y privadas.

Promover la inclusión digital y el acceso a servicios del Estado.

Reducir los costos y el uso de papel en los procedimientos presenciales.

Gracias a estas ventajas, el DNI electrónico se consolida como una herramienta fundamental para la transformación digital del país y la modernización de los servicios ciudadanos.