Las medidas de seguridad plasmadas en Documento Nacional de Identidad (DNI) peruano que emite el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), hoy llaman la atención tras lanzamiento oficial de la versión 3.0. En ese sentido, y considerando su masificación a nivel nacional, dicha entidad de Gobierno también anuncia la extensión de horarios de atención para el trámite de cédula biométrica que ofrece grandes beneficios, entre otros privilegios asociados a la modernidad digital.

ESTAS SON LAS SEDES CON HORARIO EXTENDIDO QUE HABILITA EL RENIEC PARA EL TRÁMITE DE DNI ELECTRÓNICO

Hoy el gobierno peruano mediante el RENIEC, cumple con hacer oficial el lanzamiento del DNI electrónico (DNIe) cuya versión 3.0 para mayores y menores de edad, posee 64 llaves de seguridad, entre otros beneficios que solamente puedes encontrar tramitando su obtención por primera vez.

Al respecto, te contamos que dicha entidad estatal habilitará la ampliación del horario de atención de lunes a viernes en 34 locales del país, y hasta fines de setiembre, buscando facilitar las gestiones mediante las cuales también tienes la chance de renovar la cédula biométrica, y terminar actualizando datos de cara al cierre del Padrón Electoral.

Con respecto a esta información, a continuación te compartimos los nombres de las oficinas del RENIEC que durante 9, 11 y 12 horas también hacia el día 31 del noveno mes del año, estarán a tu disposición para la realización de trámites entorno al nuevo DNIe 3.0:

12 horas de atención en 6 oficinas registrales de Lima Metropolitana

- Horario : 7.45 de la mañana a 7.45 de la noche

12 horas de atención en 7 locales de Áncash, 2 de Puno, 2 de Huánuco, y oficinas registrales de Andahuaylas, Huamanga, Huancayo, Ica, Huancavelica y Pucallpa.

El RENIEC extiende horario de atención en más de 30 oficinas ubicadas a nivel nacional, buscando facilitar el trámite de DNIe 3.0 que reemplaza a las cédulas convencionales. (Fuente: El Peruano)

Resulta importante destacar que si vives en Lima Metropolitana, tu trámite de obtención por primera vez o renovación de DNIe, podrá hacerse efectivo con extensión de horario de atención según lo precisa el RENIEC, visitando la oficina de San Borja (Av. San Luis 1673), Miraflores (Av. Ernesto Diez Canseco 230), Jesús María (Av. Talara 130), Santa Anita (Av. Los Eucaliptos 947), Independencia (Calle Los Andes 486), o Cercado (Av. Nicolás de Piérola 545).

Asimismo, las sedes de San Juan de Miraflores, jirón Áncash en el Centro de Lima, Lurín, Callao y Loreto, estarán abiertas durante todo setiembre 2025, entre las 7.45 de la mañana y 4.45 de la tarde.

ESTO PRECISA EL RENIEC ACERCA DE LA MASIFICACIÓN DEL DNIE 3.0 A NIVEL NACIONAL

La emisión del DNI azul y amarillo que todos conocemos, y algunos portamos todavía, quedará en el pasado tras más de dos décadas para darle así la bienvenida formal a la versión 3.0 con 64 llaves de seguridad.

De esta forma es como lo ha anunciado el RENIEC de manera oficial, dando a conocer que dejará de imprimir ambas cédulas convencionales, y entre el 28 de agosto y 31 de diciembre 2025, pasará a otorgar aquella cuyas características lo sitúan como el más moderno de incluso Latinoamérica.

Según la información compartida, este DNIe entregado a la fecha a más de un millón de peruanos, se convertirá en la única emitida a nivel nacional, y costará los mismos 30 soles que la de color azul y S/16 que la amarilla durante dicho periodo de meses.

A propósito de la masificación promovida, resulta importante destacar que la versión 3.0 de acuerdo al RENIEC, cuenta ya con los 10 nuevos años de vigencia para adultos que lo soliciten por primera vez o renueven, y 3 para los menores hasta la edad de 12.

LOS 3 SENCILLOS PASOS QUE DEBES SEGUIR PARA TRAMITAR EL DNIE 3.0, SEGÚN RENIEC

1- Cancela 30 soles si eres mayor de edad, y mediante depósito o transferencia en agencias del Banco de la Nación (BN), Págalo.pe, oficinas del BCP o mediante ViaBCP.

2- Con el voucher de pago, y la documentación requerida entre la cual figura recibo de servicios básicos, acércate al RENIEC más cercano a tu domicilio o al MAC a fin de entregar todo lo solicitado, y en el mismo momento recibir el ticket de recojo.

3- Pasado el tiempo de espera aproximado y estimado de 10 días hábiles a partir de la fecha de trámite, el ciudadano solicitante puede recoger su DNIe 3.0 mostrando el ticket pertinente.