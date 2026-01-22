Con el proceso electoral cada vez más cerca, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil informó que ya son más de un millón los peruanos que cuentan con el DNI electrónico 3.0, un documento que incorpora 64 mecanismos de protección y supera ampliamente en seguridad al DNI convencional. Esta versión moderna permite validar la identidad de forma automática tanto en entornos virtuales como presenciales, además de habilitar la firma digital en distintos trámites.

Como parte de la estrategia para ampliar su uso, la entidad oficializó —mediante una Resolución Jefatural— la realización de más de 470 mil gestiones sin costo durante el 2026. No obstante, este beneficio no será universal, ya que está enfocado en un sector específico de la ciudadanía que accederá por primera vez a esta cédula electrónica. A continuación, te explicamos quiénes podrán acceder a este beneficio y cuáles son los detalles clave.

DNI electrónico gratis durante todo el 2026: revisa AQUÍ si estás entre los beneficiarios, según Reniec

A través de la Resolución Jefatural n.° 000213-2025/JNAC/RENIEC, publicada en el boletín oficial del Diario El Peruano, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció la entrega gratuita de 470 000 Documentos Nacionales de Identidad electrónicos (DNIe) para todo el 2026. Así, la ejecución de esta norma se realizará con cargo a los recursos presupuestales asignados a la institución. Por otra parte, esta buena noticia está dirigida exclusivamente a los menores de 0 a 16 años, incluidos los recién nacidos atendidos en establecimientos del Ministerio de Salud (Minsa) y de EsSalud, así como a niños y adolescentes en situación de pobreza o pobreza extrema que necesiten actualizar su fotografía.

La disposición también contempla a los recién nacidos, ya que los menores entre 0 y 1 año podrán ser inscritos y obtener el DNI electrónico en los centros de atención de la Dirección de Servicios Registrales. De igual manera, el beneficio se extiende a adultos que manifiesten de forma voluntaria su decisión de ser donantes de órganos y tejidos con fines de trasplante luego de su fallecimiento.

Además, la medida incluye a personas con discapacidad, sin distinción de edad, siempre que acrediten su condición conforme a la normativa actual. Finalmente, la resolución autoriza la emisión del DNI electrónico para integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, en el contexto de los comicios generales de 2026.

¿A partir de qué edad el Reniec toma la fotografía en sus oficinas para obtener el DNI?

A través de sus redes sociales, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil informó que, desde ahora, no será necesario que los peruanos lleven su fotografía impresa para realizar trámites del DNI. Y es que, según la entidad pública, las personas mayores de 7 años de edad, es decir, niños, jóvenes y adultos se verán beneficiados con esta medida, ya que en las mismas oficinas de la institución pública se brindará este servicio. No obstante, el Reniec recomendó que las personas que deseen acceder a este beneficio eviten usar polos blancos y lentes, así como mantener las orejas descubiertas y no utilizar prendas que cubran la cabeza, salvo por motivos de salud o religiosos.