Con el inicio del 2026, el Estado peruano, a través del RENIEC, mantiene sus campañas móviles con el objetivo de facilitar la emisión del DNI electrónico. Esta cédula digital, obligatoria para todos los ciudadanos nacidos en el país, se está difundiendo con mayor intensidad mediante jornadas en las que distintas municipalidades habilitan el trámite sin costo. Estas actividades se programan a lo largo de enero y están dirigidas a comunidades con necesidades específicas, como parte del esfuerzo por ampliar el acceso al documento.

DÓNDE Y CÓMO TRAMITAR EN ENERO 2026 EL DNI ELECTRÓNICO PERUANO

Las jornadas que organizan las municipalidades con el respaldo del RENIEC se han convertido en una oportunidad valiosa para muchas comunidades, especialmente para los sectores más vulnerables. Gracias a estas campañas, las personas pueden obtener su DNI electrónico sin costo, o incluso renovar el documento cuando lo requieren.

Con el cierre de 2025 y la llegada de 2026, se confirma la continuación de esta alianza estratégica entre el RENIEC y una nueva municipalidad, que seguirá impulsando las campañas itinerantes para la emisión gratuita del DNIe. Este documento, ahora reforzado con hasta 64 medidas de seguridad, podrá tramitarse en varias fechas programadas para enero, según el cronograma oficial:

Municipalidad Distrital de Villa El Salvador (LIMA)

- Lugar: Explanada Villa del Adulto Mayor (Av. Central con Av. Bolívar - Sector 3 Grupo 8)

- Horario: Lunes a viernes de 9 a.m. a 12.30 p.m. y de 2 a 4

- Población beneficiaria: Menores de 0 a 16 años / Adultos mayores de 60 años a más / Personas Con Discapacidad (PCD)

En relación a jornadas programadas y organizadas por parte de municipalidades distritales junto al RENIEC hacia el mes de enero, resulta importante destacar, que a fines de diciembre dicha entidad de Gobierno autorizó la gratuidad de 470 mil procedimientos en el Registro Único de Identificación de las Personas Naturales (RUIPN), y para la tramitación y consecuente expedición del DNIe durante el 2026, siendo 157 mil aquellas cédulas destinadas a la “atención de públicos específicos mediante campañas itinerantes a nivel nacional”.

¿CÓMO ENCONTRAR LA FECHA DE EMISIÓN DE UN DNIE? ESTO REVELA EL RENIEC

Diariamente, las gestiones de diversa índole sobre territorio peruano, terminan llevándose a cabo gracias a los datos consignados en DNI, y que así como la fecha de emisión, suelen ser solicitados de manera digital sobre todo.

En ese sentido, y ante caso de robo o pérdida, los usuarios tienen la alternativa de tramitar el Certificado de Inscripción a partir del cual obtienes dicha información, y hasta que generes duplicado mediante el RENIEC, puede facilitarte la realización de ciertas diligencias.

Pagando tan solo S/4.50 vía Yape o Págalo.pe, el también conocido como C4 empezará a ser gestionado buscando brindarte el dato puntual referente a la fecha de emisión, entre otros requeridos por parte de algunos servicios digitales hacia el 2026.