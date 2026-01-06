Inicia el 2026, y el gobierno peruano mediante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), continúa promoviendo campañas itinerantes a partir de las cuales busca facilitar el otorgamiento del Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico. La masificación de dicha cédula digital que deben portar todas las personas nacidas en el país, actualmente puede verse reflejada en las jornadas donde municipalidades de diversas regiones, terminan habilitando el trámite para entrega gratuita, y figuran dirigidas a poblaciones con características muy particulares hacia todo el mes de enero, por ejemplo.

DÓNDE Y CÓMO TRAMITAR EN ENERO 2026 EL DNI ELECTRÓNICO PERUANO

Hoy las actividades organizadas por parte de municipalidades contando con el apoyo de dicha entidad de Gobierno, representan una gran oportunidad para diversas comunidades del país, y sobre todo población de mayor vulnerabilidad que gratuitamente cuenta con la posibilidad de obtener la importante cédula digital, o en todo caso renovarla.

Transcurridos ya los 12 meses de 2025, arranca Año Nuevo 2026 con la información referente a la estratégica alianza concretada entre el RENIEC y la siguiente comuna que continúa promoviendo la realización de campañas itinerantes para la tramitación gratuita de DNIe provisto ahora de hasta 64 elementos de seguridad, y por lo cual figuran programadas varias fechas del mes de enero oficialmente:

Municipalidad Distrital de Villa El Salvador (LIMA)

- Lugar: Explanada Villa del Adulto Mayor (Av. Central con Av. Bolívar - Sector 3 Grupo 8)

- Horario: Lunes a viernes de 9 a.m. a 12.30 p.m. y de 2 a 4

- Población beneficiaria: Menores de 0 a 16 años / Adultos mayores de 60 años a más / Personas Con Discapacidad (PCD)

En relación a jornadas programadas y organizadas por parte de municipalidades distritales junto al RENIEC hacia el mes de enero, resulta importante destacar, que a fines de diciembre dicha entidad de Gobierno autorizó la gratuidad de 470 mil procedimientos en el Registro Único de Identificación de las Personas Naturales (RUIPN), y para la tramitación y consecuente expedición del DNIe durante el 2026, siendo 157 mil aquellas cédulas destinadas a la “atención de públicos específicos mediante campañas itinerantes a nivel nacional”.

¿CÓMO ENCONTRAR LA FECHA DE EMISIÓN DE UN DNIE? ESTO REVELA EL RENIEC

Diariamente, las gestiones de diversa índole sobre territorio peruano, terminan llevándose a cabo gracias a los datos consignados en DNI, y que así como la fecha de emisión, suelen ser solicitados de manera digital sobre todo.

En ese sentido, y ante caso de robo o pérdida, los usuarios tienen la alternativa de tramitar el Certificado de Inscripción a partir del cual obtienes dicha información, y hasta que generes duplicado mediante el RENIEC, puede facilitarte la realización de ciertas diligencias.

Pagando tan solo S/4.50 vía Yape o Págalo.pe, el también conocido como C4 empezará a ser gestionado buscando brindarte el dato puntual referente a la fecha de emisión, entre otros requeridos por parte de algunos servicios digitales hacia el 2026.

LO QUE EL RENIEC REVELA ACERCA DE REALIZAR TRÁMITES URGENTES CON DNI VENCIDO

Actualmente, el gobierno peruano te brinda la posibilidad de acceder a variados servicios con la finalidad de realizar trámites civiles, notariales y/o financieros, sin embargo la caducidad del DNIe o convencional de color azul, podría terminar dificultándote esa gestión puntual.

Tras reciente anuncio brindado por parte del RENIEC, hoy te contamos que las diligencias llevadas a cabo con carácter de urgencia en bancos u otros establecimientos, solo estarán permitidas si tu cédula figura vigente, y no vencida para dicho propósito.

A nivel nacional, todo trámite que necesites realizar, y ya sea con carácter de urgencia, debe llevarse a cabo teniendo el DNIe o azul aún vigente, según lo precisa el RENIEC de manera oficial. (Fuente: El Peruano)

La celeridad que requieres a fin de concretar un trámite civil, notarial y/o financiero sobre territorio peruano, debe hacerte mantener actualizados todos tus datos consignados dentro del DNIe o azul, y mediante la renovación habilitada a nivel nacional.