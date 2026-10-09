Disponer de un Documento Nacional de Identidad (DNI) actualizado permite acreditar la identidad y efectuar numerosas gestiones ante instituciones públicas y privadas. En ese contexto, se ha anunciado una jornada especial que ofrecerá la emisión o actualización del DNI electrónico sin pago alguno para menores de edad y personas de la tercera edad. La actividad incluirá, además, una cantidad determinada de vacantes para ciudadanos que no pertenecen a programas de asistencia social, con la finalidad de extender el alcance de la medida. Quienes acudan podrán recibir asesoramiento durante el proceso y realizar el trámite, siempre que reúnan las condiciones solicitadas. Conoce qué grupos podrán beneficiarse, cuáles son los requisitos, en qué lugar se desarrollará la atención y qué debes llevar para gestionar tu documento de identidad gratuitamente.

DNI electrónico gratis: Reniec anuncia campaña en 23 regiones y estos son los beneficiarios

El acceso al documento de identidad será gratuito para determinados grupos de la población durante una jornada especial organizada por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). La iniciativa contempla intervenciones en Lima y otras 22 regiones del territorio nacional, con atención programada hasta el 11 de octubre. La medida busca acercar los servicios de identificación a ciudadanos que enfrentan dificultades para realizar este trámite, mediante puntos de atención instalados en diferentes localidades. Además de gestionar el DNI electrónico, los asistentes podrán recibir información relacionada con los registros civiles. Conoce en qué lugares se desarrollará la campaña, quiénes podrán solicitar el documento sin pagar y cuáles son los detalles que debes revisar antes de acudir.

¿En qué regiones se podrá tramitar el DNI electrónico sin costo?

La campaña forma parte del Plan Nacional de Identidad para Todos 2026-2028, una estrategia que busca ampliar el acceso a la identificación en el país. De acuerdo con la información difundida por Reniec, las jornadas se extenderán por 23 regiones, lo que permitirá acercar estos servicios a ciudadanos de distintas zonas del Perú.

Las jurisdicciones comprendidas son Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali. La atención está prevista hasta el 11 de octubre, por lo que resulta importante revisar la programación correspondiente a cada localidad.

Estos son los distritos de Lima incluidos en la jornada

En Lima, el organismo registral tiene previsto habilitar puntos temporales para facilitar la emisión del DNI electrónico. Estos espacios pueden funcionar en lugares públicos, instalaciones comunales, dependencias municipales y otros establecimientos seleccionados para acercar el servicio a los vecinos.

Los distritos contemplados son Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Lima, Los Olivos, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, Santa Rosa, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo.

Para conocer la dirección exacta de cada punto y los horarios previstos, puedes consultar el listado de sedes y jornadas de atención. Revisar esta información antes de salir permitirá identificar el lugar habilitado y evitar desplazamientos innecesarios.

¿Quiénes pueden obtener el DNI electrónico gratuito?

El beneficio está dirigido a sectores específicos de la población que requieren facilidades para acceder a los servicios de identificación. Según lo informado por Reniec, la campaña prioriza a personas en condición de vulnerabilidad, ciudadanos que afrontan emergencias médicas, adultos mayores y menores de edad que se encuentran en situación de orfandad.

La jornada comprende gestiones vinculadas con el Documento Nacional de Identidad, además de orientación sobre procedimientos relacionados con los registros civiles. Sin embargo, al tratarse de una campaña focalizada, es importante verificar las condiciones de acceso aplicables a cada beneficiario antes de acudir al punto de atención.

¿Qué debes revisar antes de acudir a un punto de atención?

Antes de dirigirte a una de las sedes temporales, consulta la programación oficial para confirmar la ubicación, la fecha y el horario asignados a tu distrito o región. También es recomendable verificar qué documentos debes presentar según tu situación particular, ya que los requisitos pueden variar de acuerdo con el trámite solicitado y las condiciones del beneficiario.

Ten presente que la gratuidad corresponde a los grupos contemplados en la campaña y no implica que cualquier ciudadano pueda acceder automáticamente al beneficio. Para evitar inconvenientes, revisa la información publicada por Reniec y confirma que cumples con los criterios establecidos para realizar la gestión sin costo.