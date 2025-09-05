El gobierno peruano a través del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), continúa promoviendo campañas donde el objetivo primordial es facilitar el otorgamiento del Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico a población vulnerable sobre todo, y en esa línea, buscar cerrar brechas de equivalencia a nivel nacional. A propósito de ello, hoy resulta importante destacar que la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres estará brindando servicios gratuitos para su entrega inmediata, y puntualmente el lunes 8 de setiembre a fin de beneficiar a poblaciones muy particulares.

¿QUIÉNES SE BENEFICIAN CON EL OTORGAMIENTO GRATUITO DE DNIE EN SAN MARTÍN DE PORRES?

La avanzada tecnología hoy permite que podamos llevar a cabo gestiones desde la comodidad de nuestro hogar, y a través de computadoras o dispositivos móviles, siendo por ello fundamental la obtención del DNIe peruano que es promovido desde hace varios años por el RENIEC, y durante fechas como el 8 de setiembre, otorgado gratuitamente en lugares puntuales del distrito de San Martín de Porres (SMP).

Bajo la gestión de Hernán Sifuentes, los vecinos de dicha jurisdicción y zonas aledañas, hoy pueden beneficiarse mediante la realización del trámite requerido para obtenerlo sin costo alguno, pero tomando en cuenta detalles como cupos limitados, la atención por orden de llegada establecida, y hasta agotar stock.

A través de redes sociales, la Municipalidad Distrital de SMP confirma que los servicios ofrecidos con la finalidad de emitir gratuitamente el DNIe durante la jornada del lunes 8 de setiembre, hoy figuran destinados a jóvenes menores de 17 años, y adultos mayores a partir de los 60, y consisten en los siguientes:

Inscripción por primera vez

Renovación de DNI

Rectificación de datos

Actualización de foto

Actualización de dirección

Menores de 17 años con DNI amarillo, también pueden aprovechar esta oportunidad brindada por la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres, y terminar accediendo a la nueva versión de cédula que emite el RENIEC. (Fuente: El Peruano)

Si necesitas tramitar el DNIe por primera vez, renovarlo, rectificar datos como nombres, apellidos u otros, o actualizar fotografía, aprovecha esta oportunidad acercándote desde las 9.30 de la mañana del 8 de setiembre a la Agencia Municipal Nuevo San Martin- Av. Canta Callao Mz. A Lote 11, Urb. Begonias, junto a copia de acta de nacimiento y copia simple de recibo de agua o luz.

OTROS DE LOS LUGARES DONDE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SMP ACTIVARÁ CAMPAÑA GRATUITA DE DNIE DURANTE SETIEMBRE 2025

Lunes 29 de setiembre

- Agencia Infantas- Av. San Bernardo N°200, Urb. Santa Luisa

Lunes 15 de setiembre

- Agencia Zona Comercial Industrial- Calle Las Tunas N°308, Urb. Naranjal

Lunes 22 de setiembre

- Urb. Mesa Redonda Parque Vencedores- Av. Bolognesi cruce con Av. Industrial

LOS 3 ÚNICOS PASOS QUE DEBES SEGUIR PARA TRAMITAR LA OBTENCIÓN DEL DNIE 3.0 EN AGENCIAS DEL RENIEC

1- Cancela 30 soles si eres mayor de edad, y mediante depósito o transferencia en agencias del Banco de la Nación (BN) o Págalo.pe, oficinas del BCP o mediante ViaBCP.

2- Con el voucher de pago, y la documentación requerida, acércate al RENIEC más cercano a tu domicilio o al MAC a fin de entregar todo lo solicitado, y en el mismo momento recibir el ticket de recojo.

3- Pasado el tiempo de espera aproximado y estimado de 10 días hábiles a partir de la fecha de trámite, el ciudadano solicitante puede recoger su DNIe 3.0 mostrando el ticket pertinente.

ESTAS CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS TE OFRECE LA NUEVA VERSIÓN DE DNI EMITIDA POR EL RENIEC

64 elementos de seguridad tanto en la tarjeta hecha 100% de policarbonato como en el chip criptográfico.

Imágenes con líneas, textos microscópicos y alta resolución que resultan imposibles de falsificar.