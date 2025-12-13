Según el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), más de un millón de DNI electrónico 3.0 se han entregado a la población peruana hasta la fecha, lo cual garantiza mayor seguridad gracias a un chip con datos encriptados, huellas digitales y más. En ese contexto, con el objetivo de que menores y adultos obtengan el nuevo documento de identidad, el Reniec, en coordinaciones con diversas municipalidades, realizará una campaña gratuita para que muchos ciudadanos puedan gestionar el DNIe. De esta manera, se busca agilizar los trámites y fomentar la actualización de la información personal. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿EN QUÉ PARTE DEL PERÚ SE ENTREGARÁ EL NUEVO DNI ELECTRÓNICO, SEGÚN RENIEC?

A través de sus redes sociales oficiales, la Municipalidad Distrital de Zurite (Cusco) informó que los menores de 17 años, usuarios de la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad (OMAPED) y adultos mayores de 60 años podrán acceder a la campaña gratuita del nuevo DNI electrónico, así como otros servicios disponibles: inscripción por primera vez, cambio a DNIe, duplicado y rectificación de datos. Así, las personas interesadas podrán acudir a la actividad este miércoles 17 de diciembre entre las 9:00 a. m. y las 3:30 p. m. en la Plaza de Armas de Zurite.

Por su parte, también la Municipalidad Distrital de Acos Vinchos (Ayacucho) llevará a cabo una jornada exclusivamente para sus habitantes este domingo 14 de diciembre. Durante la campaña gratuita, los ciudadanos podrán efectuar trámites como la inscripción del DNI, renovación, duplicado, rectificación de datos y actualización de foto. Por ello, las autoridades locales instaron a los interesados a acercarse hasta el auditorio de la municipalidad a partir de las 9:00 a. m. para acceder a estos beneficios.

¿A PARTIR DE QUÉ EDAD EL RENIEC TOMA LA FOTOGRAFÍA EN SUS OFICINAS PARA OBTENER EL DNI?

A través de sus redes sociales, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil informó que, desde ahora, no será necesario que los peruanos lleven su fotografía impresa para realizar trámites del DNI. Y es que, según la entidad pública, las personas mayores de 7 años de edad, es decir, niños, jóvenes y adultos se verán beneficiados con esta medida, ya que en las mismas oficinas de la institución pública se brindará este servicio. No obstante, el Reniec recomendó que las personas que deseen acceder a este beneficio eviten usar polos blancos y lentes, así como mantener las orejas descubiertas y no utilizar prendas que cubran la cabeza, salvo por motivos de salud o religiosos.

VIDEO RECOMENDADO