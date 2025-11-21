El gobierno peruano a través del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), hoy continúa promoviendo campañas itinerantes donde el objetivo primordial radica en facilitar el otorgamiento del Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico a población de escasos recursos. Al respecto, el mes de noviembre 2025 llama la atención presentándose como un nuevo periodo de entregas efectivas gracias a jornadas como las del lunes 24 y martes 25 que figuran programadas por parte de municipalidades distritales, y a partir de las cuales puedes obtener dicha cédula biométrica sin costo alguno.

LOS LOCALES HABILITADOS PARA EL OTORGAMIENTO GRATUITO DE DNIE A ESTOS GRUPOS BENEFICIARIOS

Hoy las actividades organizadas por parte de municipalidades contando con el apoyo de dicha entidad de Gobierno, representan una gran oportunidad para diversas comunidades del país, y sobre todo población de mayor vulnerabilidad que gratuitamente cuenta con la posibilidad de obtener la importante cédula biométrica, o en todo caso renovarla.

Transcurridos ya más de 10 meses, la estratégica alianza entre el RENIEC y las siguientes comunas, continúa promoviendo la realización de campañas itinerantes para la tramitación gratuita de DNIe provisto de hasta 64 elementos de seguridad, y por lo cual las siguientes fechas figuran programadas de manera oficial:

Municipalidad Provincial de Calca (CUSCO)

- Fecha: Martes 25 de noviembre

- Lugar: Plaza Mayor

- Horario: Atención desde las 9 de la mañana

Municipalidad Distrital de Pichari (CUSCO)

- Fechas: 24, 25, 26, 27 y 28 de noviembre

Con relación a esta tercera campaña programada por parte de municipio cusqueño, resulta importante destacar que las jornadas de otorgamiento gratuito de DNIe, se llevarán a cabo en diversas zonas pertenecientes a la provincia de La Convención, y a partir de las 8 de la mañana.

Municipalidad Distrital de Pacanga (LA LIBERTAD)

- Fechas: Lunes 24 y martes 25 de noviembre

- Lugares: Casa de la Cultura (Lunes 24) e Institución Educativa 80885 San Juan de Dios (Martes 25)

- Horario: 9 a.m. a 5 de la tarde

- BENEFICIARIOS :

Menores de 17 años / Mayores de 18 a 59 años (Personas con nivel socioeconómico Pobre o Pobre Extremo que cuenten con DNI caducado)

En relación a las campañas itinerantes programadas para tanto el lunes 24 como martes 25 de noviembre, y otras fechas del mismo mes, resulta importante destacar que los servicios ofrecidos y vinculados a la obtención gratuita de DNIe, son brindados mayormente con el objetivo de emitirlo por primera vez, renovarlo, rectificar datos, y hasta duplicarlo.

ESTA MUNICIPALIDAD DE LIMA ORGANIZA CAMPAÑA PARA TRÁMITE GRATUITO DE DNIE DURANTE DÍAS PUNTUALES HASTA FIN DE AÑO

A propósito de la gratuidad como tal, te contamos asimismo que hoy un distrito limeño también llama la atención por aliarse con el Gobierno mediante el RENIEC, y en esta oportunidad a fin de facilitar emisión durante jornadas que desde el 8 de enero solamente vienen llevándose a cabo el día miércoles.

DNI para menores de edad también otorga gratis el RENIEC mediante campañas itinerantes organizadas por municipalidades distritales. (Fuente: El Peruano)

Hasta el 31 de diciembre 2025, la oficina de la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente (DEMUNA) ubicada dentro del Palacio Municipal de Independencia (Av. Túpac Amaru 4.5 Km), tendrá abiertas sus puertas para recibir a menores de edad acompañados por progenitor o adulto responsable, y así proceder de manera efectiva a tramitar el DNIe convertido en el más seguro de América Latina.

“A través de estas campañas, reafirmamos nuestro compromiso con la niñez y la juventud del distrito, eliminando barreras y facilitando el acceso a su identificación”, manifiesta el alcalde de dicho distrito de Lima Norte, Alfredo Reynaga, haciendo hincapié en el horario de atención de 9 a.m. a 12 p.m., y como requisito asistir vestido con un polo de color para la toma de la fotografía respectiva.

Resulta importante destacar que los niños y adolescentes de Independencia, pueden participar de campaña gratuita para emisión, renovación y duplicado de DNIe, pero presentando la credencial original solamente los miércoles hasta fin de año, y ante casos de nueva inscripción, acercándose también junto a partida de nacimiento e imagen personal tamaño carné de ser posible.