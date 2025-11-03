El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) ha puesto en marcha una campaña especial que permite a los ciudadanos tramitar de forma gratuita su DNI electrónico durante el mes de noviembre. Esta acción tiene como objetivo agilizar la renovación y actualización de datos del documento nacional de identidad, con miras a las elecciones generales de 2026, en las que será indispensable poseer un DNI válido y actualizado.

DNI Electrónico gratis este 3 y 4 de noviembre: dónde tramitarlo y quiénes serán beneficiarios

Las jornadas gratuitas de esta campaña se llevarán a cabo a partir del lunes 3 de noviembre, y estarán dirigidas principalmente a las siguientes regiones:

MADRE DE DIOS

La Municipalidad Distrital de Laberinto, en la ciudad de Puerto Maldonado, dio a conocer el inicio de una jornada especial de atención ciudadana que permitirá gestionar el DNI electrónico de manera gratuita. La actividad arrancará este lunes, con un horario de atención establecido entre las 8:00 de la mañana y las 4:30 de la tarde, tiempo durante el cual los vecinos podrán acercarse para realizar sus trámites.

Los otros trámites habilitados para realizar son:

Renovación del DNI para ciudadanos de todas las edades , a fin de mantener actualizados sus datos personales.

, a fin de mantener actualizados sus datos personales. Actualización del estado civil , permitiendo reflejar correctamente los cambios registrados en actas oficiales.

, permitiendo reflejar correctamente los cambios registrados en actas oficiales. Inscripción del DNI por primera vez , dirigida especialmente a quienes aún no cuentan con su documento de identidad.

, dirigida especialmente a quienes aún no cuentan con su documento de identidad. Rectificación del domicilio en el DNI para menores de edad , garantizando que la información coincida con la residencia actual del menor.

, garantizando que la información coincida con la residencia actual del menor. Entrega de documentos pendientes, correspondiente a personas que iniciaron sus trámites en campañas anteriores y aún no han recibido su DNI.

TACNA

La Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, en la provincia de Tacna, ha puesto en marcha una campaña especial para la obtención gratuita del DNI electrónico que se desarrollará los días 3 y 4 de noviembre. Esta iniciativa está destinada a jóvenes de 17 años, recién nacidos, niños de 0 a 16 años y adultos mayores, ofreciendo la oportunidad de tramitar su documento sin costo.

La atención se realizará en el auditorio Ángel Alejo Tunco, desde las 8:00 a.m. hasta el mediodía. Debido a la limitación de cupos —solo 60—, la atención se efectuará por orden de llegada, asegurando que los primeros en presentarse sean los primeros en ser atendidos.

Por qué es importante tener un DNI electrónico

El DNIe no solo sirve como documento de identidad, sino que también permite acceder a servicios digitales y firmar documentos con validez legal. Entre sus beneficios más relevantes se encuentran:

Facilitar trámites en línea y reducir desplazamientos innecesarios.

Reforzar la seguridad en la verificación de identidad y prevenir suplantaciones.

Agilizar gestiones ante entidades públicas y privadas.

Promover la inclusión digital y el acceso a servicios del Estado.

Reducir los costos y el uso de papel en los procedimientos presenciales.

Gracias a estas ventajas, el DNI electrónico se consolida como una herramienta fundamental para la transformación digital del país y la modernización de los servicios ciudadanos.