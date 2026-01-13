En el Perú, son más de dos millones de ciudadanos, que representan el 7,32 % del padrón electoral aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para las Elecciones Generales 2026, que tienen el Documento Nacional de Identidad (DNI) vencido y, de acuerdo con la normativa vigente, quedarán impedidos de votar si no regularizan su situación. En esa contexto, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), en coordinación con diversas municipalidades del país, ha implementado una serie de locaciones para que niños, adultos mayores y personas con discapacidad puedan acercarse a obtener su nuevo DNI electrónico, así como realizar otros trámites totalmente gratis. Esta beneficiosa medida busca facilitar el acceso a la identificación y la inclusión de los peruanos más vulnerables. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿EN QUÉ PARTE DEL PERÚ ENTREGAN EL NUEVO DNI ELECTRÓNICO GRATUITO?

A inicios de año, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que la población se verá beneficiada con la entrega gratuita del nuevo Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe) por todo el 2026, con hasta 470 000 trámites previstos. De esta manera, en coordinación con diversas municipalidades y otras instituciones, se ha implementado una serie de locales en varias partes del país para obtener este importante documento o realizar trámites de renovación, duplicado y actualización, exclusivamente para menores de 16 años, adultos mayores de 60 años, personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad. A continuación, te presentamos el listado, compartido por La República, de los locales habilitados en enero 2026:

Lima Metropolitana

Cercado de Lima: Casa Vecinal N.° 4, Jr. Caylloma 137.

San Juan de Miraflores: Palacio Municipal, Av. Belisario Suárez 1075.

Villa El Salvador: Villa del Adulto Mayor, sector 3, grupo 8.

Los Olivos: Explanada de la municipalidad | Lunes a viernes 8:30 a. m. – 3:30 p. m.

San Juan de Lurigancho: Subgerencia de Programa Social, Av. El Bosque 331, Urb. Canto Grande.

Independencia: DEMUNA Independencia, Av. Túpac Amaru km 4.5 | Lunes, miércoles y viernes, 8:45 a. m. – 4:00 p. m.

Comas: Municipalidad de Comas, Av. España N.° 4.

Carabayllo: Estadio Ricardo Palma, Av. San Martín 350, Urb. Santa Isabel.

San Borja: IIEI 554 Virgen de Lourdes, Av. Arqueología 299 | Lunes a viernes 9:00 a. m. – 2:00 p. m.

Miraflores: Casa Tovar, calle Manuel Tovar 255 y Casa de la Mujer, calle José Gálvez 671 | Lunes a viernes 9:00 a. m. – 4:00 p. m.

San Martín

Banda de Shilcayo (San Martín): Local comunal, Jr. Capirona s/n, Asociación de Vivienda Ciudad Satélite | Lunes a viernes de 8:45 a. m. a 4:00 p. m.

Ucayali

Callería (Coronel Portillo): Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, Jr. Tacna N.° 480 | Lunes a viernes de 9:00 a. m. – 1:00 p. m. y 2:00 p. m. – 4:00 p. m.

Áncash

Chimbote (Santa): Municipalidad, Jr. Enrique Palacios 321 | Lunes a viernes de 8:45 a. m. a 4:00 p. m.

Arequipa

Arequipa (Arequipa): Municipalidad Provincial, Portal de la Municipalidad 110 (cercado) | Lunes a viernes de 8:45 a. m. a 3:00 p. m.

Ayacucho

Ayacucho (Huamanga): Cooperativa Santa María Magdalena, Jr. San Martín 546 | Lunes a viernes, 8:45 a. m. a 4:00 p. m.

Cajamarca

Jaén (Jaén): Parroquia San Luis Gonzaga, calle San Luis 490-498, sector Morro Alto | Lunes a viernes de 8:45 a. m. a 4:00 p. m.

Huancavelica

Huancavelica (Huancavelica): DEMUNA Huancavelica, Jr. Manco Cápac s/n, cercado | Lunes a viernes de 8:45 a. m. a 4:00 p. m.

Huánuco

Huánuco (Huánuco): Municipalidad Provincial de Huánuco, Jr. General Prado N.° 750 | Lunes a viernes de 8:45 a. m. a 4:00 p. m.

Ica

Ica (Ica): Municipalidad, Av. Municipalidad s/n | Lunes a viernes de 8:45 a. m. a 4:00 p. m.

Ica (Ica): Registro Civil, Av. San Martín (referencia: mercado Las Palmas) | Lunes a viernes de 8:45 a. m. a 4:00 p. m.

Parcona (Ica): Municipalidad de Parcona, Av. John F. Kennedy 500 | Lunes a viernes de 8:45 a. m. a 4:00 p. m.

La Libertad

Trujillo (Trujillo): Parque San Luis (entre Espinela y Conalinas), Polideportivo Santa Isabel (El Porvenir) y Parque Santa Edelmira (Víctor Larco) | Lunes a viernes de 8:45 a. m. a 4:00 p. m.

Loreto

Belén (Maynas): ONG Manguaré, calle Unión Mz. D Lt. 05, A.H. El Triunfo | Lunes a viernes de 8:45 a. m. a 4:00 p. m.

Yurimaguas (Alto Amazonas): Biblioteca Municipal, calle Comercio, cuadra 1 | Lunes a viernes de 8:30 a. m. a 3:00 p. m.

Piura

Piura (Piura): I.E. Sánchez Arteaga, Av. Sánchez Cerro con calle Cusco.

Castilla (Piura): DEMUNA de Castilla, Pasaje Alfonso Ugarte 510 | Lunes a viernes de 9:00 a. m. a 2:00 p. m.

Puno

Puno (Puno): Municipalidad – OMAPED, Jr. Deustua N.° 458, Plaza de Armas | Lunes a viernes de 8:45 a. m. a 1:00 p. m. y 2:00 p. m. a 4:00 p. m.

¿POR QUÉ NO SE DEBE REVELAR LA CLAVE PIN DEL DNI ELECTRÓNICO, SEGÚN RENIEC?

A través de sus plataformas oficiales, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) instó a sus usuarios a no compartir con terceros su clave PIN del DNI electrónico, ya que podrían ser víctimas de algún fraude o suplantación de identidad. Por ello, en caso de extravío o robo del documento, es fundamental reportarlo ante la Policía Nacional y, posteriormente, gestionar la anulación de los certificados digitales en el Reniec, ya sea de forma virtual o presencial.

Ahora, en caso que el ciudadano haya olvidado la clave de seis dígitos, el Reniec dispuso de una plataforma llamada Ciudadano Digital con el objetivo de que puedan actualizarlo a través del internet de manera gratuita y segura. Si optan por esta forma, es indispensable contar con una lectora de tarjetas digitales. Asimismo, existe otra manera y es acudir a una oficina de dicha entidad, por lo que deberán presentar su DNI electrónico en vigencia. Es importancia recordar que esta clave es estrictamente confidencial y no la conoce nadie más, ni siquiera el Reniec.