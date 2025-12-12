El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) continúa avanzando en su plan de migración total al DNI electrónico y, como parte de estas acciones, ha confirmado una nueva campaña gratuita que se realizará este 16 de diciembre. La jornada permitirá a cientos de ciudadanos acceder al documento digital sin costo, en especial a los grupos más vulnerables.

Esta iniciativa se suma a las campañas que diversas municipalidades vienen impulsando en todo el país y busca facilitar el reemplazo del DNI azul y amarillo, que dejaron de emitirse a mediados de 2025. Descubre dónde se llevará a cabo la atención, qué trámites estarán disponibles y quiénes exactamente pueden acceder al beneficio.

¿DÓNDE SE REALIZARÁ LA CAMPAÑA Y QUÉ SERVICIOS SE BRINDARÁN?

La Municipalidad Distrital de Alto de la Alianza, en Tacna, será el punto de atención para esta jornada del 16 de diciembre, y recibirá a los asistentes desde las 8:30 a.m. hasta las 12:00 p.m. Durante este horario, el personal ofrecerá diversos trámites sin costo, todos orientados a facilitar la obtención o actualización del DNI electrónico.

Los servicios disponibles serán:

Renovación del DNI que haya vencido. Emisión del documento por primera vez. Entrega de duplicados en caso de robo o extravío. Modificación de información personal, como nombres, apellidos, fecha de nacimiento, estado civil o dirección.

Foto: Andina

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER AL DNI GRATUITO Y CÓMO REALIZAR EL TRÁMITE?

La campaña está dirigida a niños, adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores que atraviesen situaciones de pobreza o abandono, según informa el diario La República. Para ser atendidos, deberán cumplir con procedimientos específicos según el caso:

Para menores de edad:

El menor debe acudir acompañado por uno de sus padres, quien actúa como declarante.

Se debe presentar el DNI físico del adulto y del menor. Si no se cuenta con él, se aceptará una copia simple o cualquier otro documento que permita identificarlos.

Si el menor no tiene una fotografía reciente, el personal de Reniec tomará una sin costo.

Para adultos:

Deben llevar su DNI en físico o una copia simple; también es válido cualquier documento oficial que acredite identidad.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE TENER UN DNI ELECTRÓNICO?

El DNIe no solo sirve como documento de identidad, sino que también permite acceder a servicios digitales y firmar documentos con validez legal. Entre sus beneficios más relevantes se encuentran:

Facilitar trámites en línea y reducir desplazamientos innecesarios.

Reforzar la seguridad en la verificación de identidad y prevenir suplantaciones.

Agilizar gestiones ante entidades públicas y privadas.

Promover la inclusión digital y el acceso a servicios del Estado.

Reducir los costos y el uso de papel en los procedimientos presenciales.

Gracias a estas ventajas, el DNI electrónico se consolida como una herramienta fundamental para la transformación digital del país y la modernización de los servicios ciudadanos.

Reniec solo emitirá el DNI electrónico 3.0.

¿QUÉ ES LO QUE DEBES SABER SOBRE RENIEC?

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, conocido como Reniec, es una entidad del gobierno peruano encargada de llevar un registro de la identificación y estado civil de los ciudadanos peruanos y extranjeros residentes en el país. Su objetivo principal es garantizar la identificación de los ciudadanos peruanos y la autenticidad de los documentos que acrediten su identidad.

Entre los servicios que ofrece el Reniec se encuentran la emisión de DNI (Documento Nacional de Identidad), que es el documento de identificación oficial en el Perú; la emisión de certificados de nacimiento, matrimonio y defunción; y la realización de trámites relacionados con el cambio de nombre, género u otros datos de identificación.

Además, el Reniec también tiene un papel importante en la organización de elecciones y procesos de votación en el país, ya que es el encargado de verificar la identidad de los votantes y mantener el registro de los votantes habilitados para sufragar.