A menudo, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), en colaboración con otras entidades como municipalidades o instituciones, lleva a cabo diversas campañas gratuitas con el objetivo de que la población obtenga su nuevo Documento Nacional de Identidad (DNI). En ese sentido, tras el inicio de diciembre 2025, se ha anunciado la realización de jornadas en varias partes del país dirigido exclusivamente a las personas vulnerable, quienes enfrentan limitaciones económicas o residen en áreas con una alta demanda de atención. Esto permitirá que la población pueda acceder a una serie de servicios del Estado como salud, educación y programas sociales. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿DÓNDE SE ENTREGARÁ EL DNI ELECTRÓNICO GRATIS ESTE 11 DE DICIEMBRE, SEGÚN RENIEC?

A través de sus plataformas oficiales, la Municipalidad de Villa El Salvador anunció que este jueves 11 de diciembre desarrollará una campaña para entregar el nuevo DNI electrónico a una parte de la población. En esta oportunidad, las niñas, niños y adolescentes de 0 a 16 años podrán tramitar este documento de identidad. También incluye a jóvenes de 17 años que deseen actualizar su cédula del formato amarillo al DNIe. Asimismo, las personas con discapacidad podrán acceder al servicio sin costo alguno. Las personas interesadas podrán acercarse a la Plaza de la Familia, que se encuentra en la intersección de la avenida Central con la av. Bolívar, en el Sector 3 Grupo 8 desde las 9:00 a. m hasta las 12:00 p. m.

Eso no es todo, la Municipalidad Distrital de Asia (Cañete) informó que también llevará a cabo dicha actividad este miércoles 10 y jueves 11 de diciembre para las personas con discapacidad o vulnerables inscritas en las Oficinas Municipales de Atención a las Personas con Discapacidad (Omaped). Entre los servicios que podrán realizar los ciudadanos figuran la inscripción, la renovación por vencimiento, el duplicado y la rectificación de datos, todos sin costo para los asistentes, quienes deberán presentar el certificado de discapacidad o carnet de Conadis. La primera actividad se realizará de 2:00 p. m. a 5:00 p. m., mientras que en el segundo día será de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

¿CÓMO RENOVAR EL DNI AZUL VIRTUALMENTE?

En una entrevista para América Noticias, la directora de Servicios Registrales de Reniec, Karim Pardo, informó que, desde ahora, los ciudadanos que tengan su DNI azul vencido o próximo a caducar podrán renovarlo por el nuevo DNI electrónico 3.0 desde cualquier dispositivo digital sin salir de casa. Para acceder a este novedoso servicio, se debe descargar el aplicativo oficial de verificación facial de Reniec (LINK), donde te pedirá que se tome una fotografía para validar la identidad. Luego, se debe proceder a pagar los S/ 30 en agentes BCP o Yape con el código de trámite 02121.

Tras ello, se tendrá que dirigir a la plataforma del Reniec y ubicar la sección “Trámites virtuales del ciudadano – renovación por caducidad”, donde el ciudadano tendrá que completar con sus datos personales y actualizar dirección, donación de órganos, entre otros, siempre que sea necesario. Asimismo, el ciudadano tendrá la opción de elegir la oficina de entrega más cercana y, al completar esos sencillos pasos, recibirá un correo electrónico que confirmará que el trámite fue recibido correctamente. “Ya no necesitará ir a una agencia, lo pueden hacer en casa y en la lista sale en qué lugar lo quiere recoger”, explicó Pardo a dicho medio.

VIDEO RECOMENDADO