En el Perú, el orden de los apellidos en el Documento Nacional de Identidad (DNI) ya no es un tema cerrado. Desde una sentencia en 2021 del Tribunal Constitucional, los padres pueden optar por colocar primero el apellido materno de sus hijos, rompiendo con una práctica histórica que priorizaba automáticamente el apellido paterno.

Aunque esta posibilidad existe, no se aplica de forma general ni automática, pues está sujeta a condiciones específicas y procedimientos legales. Descubre en qué situaciones es posible llevar primero el apellido materno, qué trámites se deben seguir y qué dice la ley sobre este cambio.

¿EN QUÉ CASOS SE PUEDE LLEVAR PRIMERO EL APELLIDO MATERNO?

La opción de anteponer el apellido de la madre se permite principalmente en el registro de recién nacidos, siempre que exista una decisión consensuada entre ambos padres. Este criterio se sustenta en una interpretación del artículo 20 del Código Civil, respaldada por el Tribunal Constitucional.

La medida busca eliminar la preferencia tradicional por el apellido paterno y promover la igualdad entre ambos progenitores. Como explicó la abogada Mayda Mendoza, “no hay preferencia entre los apellidos, lo que otorga a los padres la libertad de decidir, de mutuo acuerdo, cuál apellido irá primero”.

DNI electrónico. | Foto: Andina

¿ES AUTOMÁTICO EL CAMBIO DEL ORDEN DE LOS APELLIDOS?

No. El fallo del Tribunal Constitucional no modifica el sistema de inscripción de manera inmediata ni obligatoria. Para que el apellido materno figure primero, se debe cumplir con un procedimiento formal.

Según la normativa vigente, el orden solo puede alterarse si se presenta una justificación válida ante la autoridad judicial, tal como lo establece el artículo 29 del Código Civil.

¿QUÉ TRÁMITE SE DEBE SEGUIR PARA REGISTRAR EL APELLIDO MATERNO PRIMERO?

Los padres deben iniciar un proceso judicial en el que expliquen las razones de su decisión. Este paso es indispensable para que el cambio sea aceptado oficialmente.

En los casos donde no hay acuerdo entre los progenitores, existen propuestas legislativas que plantean alternativas como un sorteo supervisado por un registrador de Reniec, con el fin de garantizar un criterio neutral.

DNI electrónico. | Foto: Andina / Gémini

¿SE PUEDE CAMBIAR EL ORDEN DE LOS APELLIDOS SI YA SOY MAYOR DE EDAD?

Sí, pero también requiere una demanda judicial. La solicitud debe estar sustentada en motivos concretos, entre ellos:

Ausencia o abandono del progenitor.

Falta de vínculo afectivo comprobable.

Situaciones de violencia familiar.

Mendoza precisó que este tipo de cambios no libera a los padres de sus obligaciones legales, según recoge la plataforma Altavoz.

¿CUÁNTO CUESTA CAMBIAR EL APELLIDO EN EL DNI?

El costo del trámite varía según el tipo de documento:

DNI azul (adultos): S/ 24.00

DNI amarillo (menores de 17 años): S/ 16.00

DNI electrónico: S/ 35.00

Las personas con discapacidad pueden realizar el cambio sin costo alguno.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE TENER UN DNI ELECTRÓNICO?

El DNIe no solo sirve como documento de identidad, sino que también permite acceder a servicios digitales y firmar documentos con validez legal. Entre sus beneficios más relevantes se encuentran:

Facilitar trámites en línea y reducir desplazamientos innecesarios.

Reforzar la seguridad en la verificación de identidad y prevenir suplantaciones.

Agilizar gestiones ante entidades públicas y privadas.

Promover la inclusión digital y el acceso a servicios del Estado.

Reducir los costos y el uso de papel en los procedimientos presenciales.

Gracias a estas ventajas, el DNI electrónico se consolida como una herramienta fundamental para la transformación digital del país y la modernización de los servicios ciudadanos.

