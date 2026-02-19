¡DNI gratis en febrero! Mira AQUÍ si calificas y dónde tramitarlo

Por Redacción EC

Desde principios de este año, el Estado peruano, a través del , ha intensificado sus campañas móviles para facilitar la obtención del . Estas acciones buscan garantizar que más ciudadanos puedan contar con este documento obligatorio, y se realizan en coordinación con municipalidades de Lima y otras regiones, ofreciendo emisión gratuita. Las jornadas se enfocan en grupos específicos y se desarrollan durante los meses de enero y febrero, entre otros períodos programados.

Reniec revela las 11 oficinas donde puedes tramitarlo en febrero

  • San Juan de Miraflores (provincia Lima, distrito SJM): Palacio Municipal
  • Villa El Salvador (provincia Lima, distrito Villa El Salvador): Villa del Adulto Mayor
  • Los Olivos (provincia Lima, distrito Los Olivos): Municipalidad de Los Olivos
  • Cercado de Lima (provincia Lima, distrito Lima): Casa Vecinal N.° 1
  • San Juan de Lurigancho (provincia Lima, distrito SJL): Subgerencia de Programa Social
  • Independencia (provincia Lima, distrito Independencia): Demuna
  • Comas (provincia Lima, distrito Comas): Municipalidad de Comas
  • Carabayllo (provincia Lima, distrito Carabayllo): Estadio Ricardo Palma
  • San Borja (provincia Lima, distrito San Borja): IIEI 554 Virgen de Lourdes
  • Miraflores (provincia Lima, distrito Miraflores): Casa Tovar
  • Miraflores (provincia Lima, distrito Miraflores): Casa de la Mujer
  • Jesús María (provincia Lima, distrito Jesús María): Casa del Vecino

Cabe destacar que la atención en las oficinas se brinda mayormente de lunes a viernes, en un horario aproximado de 08:45 a.m. a 04:00 p.m.. La mayoría de los puntos de atención mantienen este mismo intervalo, aunque existen algunas excepciones.

En Los Olivos el horario es de 8:30 a. m. a 3:30 p. m., mientras que en San Borja la atención se realiza de 9:00 a. m. a 2:00 p. m.. En Miraflores, el servicio funciona entre 9:00 a. m. y 4:00 p. m.. Por su parte, en Independencia solo se presta atención los lunes, miércoles y viernes.

¿Quiénes pueden acceder a este beneficio?

El documento digital sin costo está destinado a niños y adolescentes, así como a personas de la tercera edad en todo el país. También se incluye a quienes presentan alguna discapacidad.

¿Por qué es importante tener un DNI electrónico?

El DNIe no solo sirve como documento de identidad, sino que también permite acceder a servicios digitales y firmar documentos con validez legal. Entre sus beneficios más relevantes se encuentran:

Facilitar trámites en línea y reducir desplazamientos innecesarios.

Reforzar la seguridad en la verificación de identidad y prevenir suplantaciones.

Agilizar gestiones ante entidades públicas y privadas.

Promover la inclusión digital y el acceso a servicios del Estado.

Reducir los costos y el uso de papel en los procedimientos presenciales.

