Ha iniciado el 2026, y el gobierno peruano mediante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), continúa promoviendo campañas itinerantes a partir de las cuales busca facilitar el otorgamiento del Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico. La masificación de dicha cédula digital que deben portar todas las personas nacidas en el país, actualmente puede verse reflejada en las jornadas donde municipalidades de Lima y provincias, terminan habilitando el trámite para entrega gratuita, y figuran dirigidas a poblaciones con características muy particulares hacia todo el mes de enero y febrero también, por ejemplo.

FECHAS Y LUGARES DE ATENCIÓN PARA OBTENER EL DNIE GRATUITAMENTE ENTRE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026

Hoy las actividades organizadas por parte de municipalidades contando con el apoyo de dicha entidad de Gobierno, representan una gran oportunidad para diversas comunidades del país, y sobre todo población de mayor vulnerabilidad que gratuitamente cuenta con la posibilidad de obtener la importante cédula digital, o en todo caso renovarla.

Transcurridos ya los 12 meses de 2025, arranca Año Nuevo 2026 con la información referente a la estratégica alianza concretada entre el RENIEC y la siguiente comuna que continúa promoviendo la realización de campañas itinerantes para la tramitación gratuita de DNIe provisto ahora de hasta 64 elementos de seguridad, y por lo cual figuran programadas varias fechas entre los meses de enero y febrero oficialmente:

Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho (LIMA)

- Lugar: Subgerencia de Programas Sociales (Av. El Bosque 331 Urb. Canto Grande)

- Inicio de campaña: 7 de enero

- Duración de campaña: Todo enero y febrero 2026

- Población beneficiaria: Niños de 0 a 11 años / Adolescentes de 12 a 16 años / Adultos mayores de 60 años a más / Personas Con Discapacidad (PCD)

- Atención a 50 personas por día

En relación a jornadas programadas y organizadas por parte de municipalidades distritales junto al RENIEC hacia el mes de enero, resulta importante destacar, que a fines de diciembre dicha entidad de Gobierno autorizó la gratuidad de 470 mil procedimientos en el Registro Único de Identificación de las Personas Naturales (RUIPN), y para la tramitación y consecuente expedición del DNIe durante el 2026, siendo 157 mil aquellas cédulas destinadas a la “atención de públicos específicos mediante campañas itinerantes a nivel nacional”.

REQUISITOS PARA EL TRÁMITE DE DNIE GRATUITO EN SAN JUAN DE LURIGANCHO

Presenta DNI vigente si buscas renovarlo

Los menores de edad deben acudir con papá o mamá si buscan tramitar DNI por primera vez o renovarlo.

- En caso de asistir con otros parientes, los adultos deben acercarse a lugar de atención y mostrar partida de nacimiento de los padres.

Presenta recibo de luz o agua si buscas cambiar de dirección.

COSTO ÚNICO Y POR CAMPAÑA PARA TRAMITAR EL DNIE 3.0, SEGÚN RENIEC

La emisión del DNI azul y amarillo que todos conocemos, y algunos portamos todavía, quedará en el pasado tras más de dos décadas para darle así la bienvenida formal a la versión 3.0 con 64 llaves de seguridad.

De esta forma es como lo termina confirmando el RENIEC, y oficialmente dando a conocer que ha dejado de imprimir ambas cédulas convencionales, y entre el 28 de agosto y 31 de diciembre 2025, pasó a otorgar la electrónica cobrando montos promocionales por la realización de primer trámite efectivo.

El DNIe 3.0 ha pasado a convertirse en la única cédula que el RENIEC emite, y desde agosto 2025 dejando de lado a los convencionales de colores azul y amarillo. (Fuente: El Peruano)

El DNI 3.0 hoy contiene características que lo sitúan como el más moderno de incluso Latinoamérica, y a la fecha ha sido emitido a más de un millón de peruanos, convirtiéndose así en la única que rige con vigencia a nivel nacional, y hasta el 12 de abril 2026 costando los mismos 30 soles que la de color azul, y S/16 que la amarilla si buscas obtenerlo por primera vez.

A propósito de la masificación promovida, resulta importante destacar que dicha versión biométrica de acuerdo al RENIEC, hoy cuenta ya con los 10 nuevos años de vigencia para adultos que lo soliciten por primera vez o renueven, y 3 para los menores hasta la edad de 12.