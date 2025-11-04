En el Perú, uno de los documentos considerados más importantes es el Documento Nacional de Identidad (DNI), ya que permite al ciudadano identificarse y realizar trámites legales, bancarios, escolares y médicos, así como también acceder a servicios del Estado. En ese contexto, con el objetivo de incentivar a muchas personas a obtener esta cédula, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), con apoyo de diversas municipalidades a nivel nacional, desarrolla diferentes campañas gratuitas para otorgar el nuevo DNI electrónico y otros esenciales servicios. Esta credencial oficial de identidad será otorgado exclusivamente para niños, adultos mayores, integrantes de comunidades indígenas y personas en condiciones de pobreza durante noviembre 2025. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿EN QUÉ PARTE DEL PERÚ SE ENTREGA DNI GRATIS, SEGÚN RENIEC?

Con el objetivo de que miles de peruanos obtengan su nuevo DNI electrónico, que será útil para diversos trámites y el próximo proceso electoral, la Municipalidad Distrital de Amarilis (Huánuco) anunció, a través de sus redes sociales, la entrega gratuita este miércoles 5 de noviembre del documento a menores de 0 a 16 años y a adultos mayores de 60. Los interesados deberán acercarse de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. en la Oficina Registro Civil. Entre los principales servicios que se brindarán está la renovación, actualización de fotografías, reemplazo de documentos vencidos e inscripción de recién nacidos.

Asimismo, en otra parte del país, exactamente en Lima, la Municipalidad de San Bartolo informó que este sábado 8 de noviembre llevará a cabo la campaña gratuita de DNI electrónico para menores de 0 a 17 años y adultos mayores de 60 años. Se debe tener en cuenta que, para el cambio de domicilio deben presentar una copia del recibo de luz y/o agua. En caso de modificación del estado civil, es necesario llevar la partida de matrimonio, el acta de defunción o la anotación que acredite la disolución del vínculo matrimonial. Los vecinos deben presentarse en el horario de 9:30 a. m. a 1:00 p. m. en el Boulevard Mercado.

Eso no es todo, pues la Municipalidad Distrital de San José (La Libertad) también se suma a esta destacada iniciativa. Según las plataformas oficiales del municipio, del lunes 10 al miércoles 12 de noviembre se desarrollará la campaña gratuita del DNI electrónico (DNIe). Esta jornada está dirigida principalmente a menores de 0 a 17 años y adultos mayores de 60 años a más, quienes deberán acercarse entre las 8:30 a. m. a 4:00 p. m. en el Auditorio Municipal. Así, el evento incluirá trámites de cambio de domicilio, inscripción por primera vez para ciudadanos de todas las edades y toma gratuita de fotografía, por lo que se instan a los ciudadanos a llegar a tiempo.

Por su parte, la Municipalidad Distrital de Congalla, ubicado en la provincia de Angaraes, departamento de Huancavelica, anunció en sus redes sociales que este martes 11 de noviembre entregarán el nuevo DNI electrónico exclusivamente para los menores de 0 a 17 años y adultos mayores de 60 años a más. Durante la campaña se abarcará diversos trámites, entre ellos la emisión por caducidad, la inscripción por primera vez para niños y adultos, la obtención de duplicados, la renovación, la rectificación de datos y la toma gratuita de fotografías. Por ello, los interesados deberán asistir a las instalaciones de dicho municipio entre las 8:30 a. m. a 4:30 p. m.

¿POR QUÉ ESTÁ PROHIBIDO COMPARTIR LA CLAVE PIN DEL DNI ELECTRÓNICO?

A través de sus plataformas oficiales, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) instó a sus usuarios a no compartir con terceros su clave PIN del DNI electrónico, ya que podrían ser víctimas de algún fraude o suplantación de identidad. Por ello, en caso de extravío o robo del documento, es fundamental reportarlo ante la Policía Nacional y, posteriormente, gestionar la anulación de los certificados digitales en el Reniec, ya sea de forma virtual o presencial.

Ahora, en caso que el ciudadano haya olvidado la clave de seis dígitos, el Reniec dispuso de una plataforma llamada Ciudadano Digital (LINK) con el objetivo de que puedan actualizarlo a través del internet de manera gratuita y segura. Si optan por esta forma, es indispensable contar con una lectora de tarjetas digitales. Asimismo, existe otra manera y es acudir a una oficina de dicha entidad, por lo que deberán presentar su DNI electrónico en vigencia. Es importancia recordar que esta clave es estrictamente confidencial y no la conoce nadie más, ni siquiera el Reniec.

VIDEO RECOMENDADO