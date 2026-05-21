De acuerdo con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), hasta la fecha ya se ha entregado más de un millón de DNI electrónico 3.0 en todo el país, un documento que incorpora mayores niveles de seguridad gracias a un chip con información encriptada, registro de huellas digitales y otros mecanismos de protección. Con la finalidad de ampliar el acceso a esta nueva versión del Documento Nacional de Identidad, la entidad anunció el desarrollo de una megacampaña que se llevará a cabo en las próximas semanas en más de 20 regiones del Perú. La iniciativa busca facilitar que niños, adolescentes y adultos puedan tramitar el moderno DNI electrónico, beneficiando especialmente a sectores considerados vulnerables, que podrán acceder al documento de manera gratuita. En esta nota te contamos todos los detalles sobre esta campaña, quiénes podrán participar y cuáles serán las zonas incluidas en la jornada organizada por el Reniec.

¿DNI gratuito? Reniec revela quiénes serán beneficiados en 22 regiones del Perú

Las jornadas (del 18 al 24 de mayo) estarán enfocadas especialmente en ciudadanos que atraviesan condiciones de vulnerabilidad económica y social. De acuerdo con lo señalado por Reniec, los grupos que tendrán prioridad para acceder a este beneficio serán los siguientes:

Niñas, niños y adolescentes.

Personas adultas mayores.

Personas con discapacidad.

Población indígena y comunidades originarias.

Ciudadanos en situación de pobreza y pobreza extrema.

Personas afectadas por emergencias.

Habitantes de zonas alejadas con acceso limitado a servicios del Estado.

Las brigadas móviles recorrerán distintas localidades del país y estarán presentes en regiones como Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali.

¿Qué trámites se podrán realizar?

Inscripción por primera vez del DNI.

Renovación del documento.

Rectificación de datos personales.

Duplicado de DNI.

Actualización de domicilio.

Entrega gratuita del documento de identidad.

¿Qué es lo que debes saber sobre Reniec?

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, conocido como Reniec, es una entidad del gobierno peruano encargada de llevar un registro de la identificación y estado civil de los ciudadanos peruanos y extranjeros residentes en el país. Su objetivo principal es garantizar la identificación de los ciudadanos peruanos y la autenticidad de los documentos que acrediten su identidad.

El Reniec fue creado en 1993 a través de la Ley Nº 26497, que estableció la obligación de contar con un sistema de registro de identificación para todos los ciudadanos peruanos mayores de 18 años. Desde entonces, el Reniec ha ido ampliando sus funciones y ha implementado diversos programas y servicios para facilitar el acceso a la identificación y estado civil de los ciudadanos.

Entre los servicios que ofrece el Reniec se encuentran la emisión de DNI (Documento Nacional de Identidad), que es el documento de identificación oficial en el Perú; la emisión de certificados de nacimiento, matrimonio y defunción; y la realización de trámites relacionados con el cambio de nombre, género u otros datos de identificación.

Además, el Reniec también tiene un papel importante en la organización de elecciones y procesos de votación en el país, ya que es el encargado de verificar la identidad de los votantes y mantener el registro de los votantes habilitados para sufragar.