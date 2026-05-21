Por Redacción EC

De acuerdo con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), hasta la fecha ya se ha entregado más de un millón de DNI electrónico 3.0 en todo el país, un documento que incorpora mayores niveles de seguridad gracias a un chip con información encriptada, registro de huellas digitales y otros mecanismos de protección. Con la finalidad de ampliar el acceso a esta nueva versión del Documento Nacional de Identidad, la entidad anunció el desarrollo de una megacampaña que se llevará a cabo en las próximas semanas en más de 20 regiones del Perú. La iniciativa busca facilitar que niños, adolescentes y adultos puedan tramitar el moderno DNI electrónico, beneficiando especialmente a sectores considerados vulnerables, que podrán acceder al documento de manera gratuita. En esta nota te contamos todos los detalles sobre esta campaña, quiénes podrán participar y cuáles serán las zonas incluidas en la jornada organizada por el Reniec.