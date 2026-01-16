Con la llegada del 2026, la modernización de la identidad ciudadana ha tomado impulso en todo el país. El Reniec ha desplegado una serie de acciones fuera de las oficinas tradicionales, llevando el trámite del DNI electrónico directamente a la población y eliminando obstáculos que antes dificultaban el acceso. Esta política se materializa en jornadas itinerantes organizadas junto a municipalidades de Lima y de distintas regiones, donde los vecinos pueden gestionar su documento sin costo alguno.

DNI gratuito en febrero: Reniec anuncia puntos de atención y quiénes accederán

La iniciativa busca acortar distancias, agilizar procesos y asegurar que más peruanos cuenten con una identificación digital acorde a las nuevas exigencias del Estado.

Durante enero y febrero, estas campañas mantienen un despliegue constante y focalizado, priorizando a grupos específicos de la población que requieren mayor apoyo para acceder al trámite. De esta manera, se fortalece la expansión del documento que acredita oficialmente la identidad de todas las personas nacidas en el país, consolidando su uso a nivel nacional y acercándolo a quienes más lo necesitan.

Reniec ofrece DNI gratis en febrero: estos son los lugares y beneficiarios

Hoy, el trabajo conjunto entre las municipalidades y la entidad nacional de identificación se ha transformado en un puente real hacia la inclusión. A través de estas acciones descentralizadas, numerosas comunidades encuentran una oportunidad concreta para ejercer su derecho a la identidad.

El impacto es aún mayor en los sectores con mayores carencias, donde estas campañas permiten tramitar o actualizar el DNI electrónico sin ningún costo. Más que un simple procedimiento administrativo, se trata de una medida que acerca el Estado a la gente y garantiza que nadie quede al margen por falta de acceso o recursos.

El cambio de calendario no ha detenido esta estrategia, sino que la ha reforzado. Con la despedida de 2025 y el inicio del 2026, se ratifica la decisión de mantener una política cercana a la ciudadanía, enfocada en facilitar el acceso a la identidad digital.

Este nuevo año comienza con la confirmación de una alianza entre el Reniec y un gobierno local que continuará impulsando operativos móviles para gestionar el DNI electrónico sin costo alguno. El documento, que ahora incorpora hasta 64 elementos de seguridad, será entregado en fechas ya programadas a lo largo de enero y febrero, consolidando el esfuerzo por acercar una identificación moderna, segura y accesible a los sectores que más la requieren.

Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho (LIMA)

- Lugar: Subgerencia de Programas Sociales (Av. El Bosque 331 Urb. Canto Grande)

- Inicio de campaña: 7 de enero

- Duración de campaña: Todo enero y febrero 2026

- Población beneficiaria: Niños de 0 a 11 años / Adolescentes de 12 a 16 años / Adultos mayores de 60 años a más / Personas Con Discapacidad (PCD)

- Atención a 50 personas por día

En relación a jornadas programadas y organizadas por parte de municipalidades distritales junto al RENIEC hacia el mes de enero, resulta importante destacar, que a fines de diciembre dicha entidad de Gobierno autorizó la gratuidad de 470 mil procedimientos en el Registro Único de Identificación de las Personas Naturales (RUIPN), y para la tramitación y consecuente expedición del DNIe durante el 2026, siendo 157 mil aquellas cédulas destinadas a la “atención de públicos específicos mediante campañas itinerantes a nivel nacional”.

Requisitos para el trámite del DNIe gratuito en San Juan de Lurigancho

Presenta DNI vigente si buscas renovarlo

Los menores de edad deben acudir con papá o mamá si buscan tramitar DNI por primera vez o renovarlo.

- En caso de asistir con otros parientes, los adultos deben acercarse a lugar de atención y mostrar partida de nacimiento de los padres.

Presenta recibo de luz o agua si buscas cambiar de dirección.

Costo único y por campaña para tramitar el DNIe 3.0, según Reniec

La emisión del DNI azul y amarillo que todos conocemos, y algunos portamos todavía, quedará en el pasado tras más de dos décadas para darle así la bienvenida formal a la versión 3.0 con 64 llaves de seguridad.

De esta forma es como lo termina confirmando el RENIEC, y oficialmente dando a conocer que ha dejado de imprimir ambas cédulas convencionales, y entre el 28 de agosto y 31 de diciembre 2025, pasó a otorgar la electrónica cobrando montos promocionales por la realización de primer trámite efectivo.

El DNI 3.0 hoy contiene características que lo sitúan como el más moderno de incluso Latinoamérica, y a la fecha ha sido emitido a más de un millón de peruanos, convirtiéndose así en la única que rige con vigencia a nivel nacional, y hasta el 12 de abril 2026 costando los mismos 30 soles que la de color azul, y S/16 que la amarilla si buscas obtenerlo por primera vez.

A propósito de la masificación promovida, resulta importante destacar que dicha versión biométrica de acuerdo al RENIEC, hoy cuenta ya con los 10 nuevos años de vigencia para adultos que lo soliciten por primera vez o renueven, y 3 para los menores hasta la edad de 12.