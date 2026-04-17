En el Perú, las transacciones digitales vienen ganando cada vez más terreno, impulsadas por el uso extendido de smartphones y el crecimiento de los servicios financieros móviles. Hoy, miles de usuarios optan por realizar pagos y transferencias desde aplicaciones, dejando de lado el efectivo y las visitas a agencias bancarias. En este escenario, Yape se ha posicionado como una de las plataformas más utilizadas en el país. Lo que inicialmente funcionaba como una herramienta básica para enviar dinero entre contactos, ha evolucionado hasta convertirse en una solución integral para manejar distintas operaciones financieras. Actualmente, la aplicación no solo permite transferencias, sino también el pago de servicios esenciales como luz, agua o telefonía, todo desde el celular y en pocos pasos. A continuación, te explicamos cómo realizar este proceso de forma sencilla.

¿Dónde activo mi saldo si ya recargué mi tarjeta del Metropolitano y/o Corredor?

Después de yapear tu recarga desde “Yapear Servicios”, deberás esperar 15 minutos para que se procese el pago de manera correcta.

Después de que la recarga ha sido procesada, deberás activar el saldo de tu tarjeta. No te preocupes, solo sigue estos pasos:

Para el Metropolitano:

Acércate a cualquier estación del Metropolitano. Ubica el módulo de activación de la estación. Acerca tu tarjeta del Metropolitano para activar tu saldo. Después de activar tu saldo, ya puedes pasar tu tarjeta y así pagar el pasaje.

Para Corredores:

Al subir a cualquier bus del Corredor, dirígete al validador de pago. Acerca tu tarjeta para pagar ¡y listo! tu saldo se activará al mismo tiempo en que se cobrará el monto del pasaje.

¡Así debes hacerlo! Así debes recargar tu tarjeta del Metropolitano a través del Yape

-La recarga toma 15 minutos en procesarse.

Monto mínimo de recarga: S/ 10

-Puedes recargar tarjetas de terceras personas.

-Si haces otra recarga en la misma semana, primero será necesario activar la anterior.

-Si después de 7 días, vuelves a recargar y aún no activaste la recarga anterior, no te preocupes. Al hacer la activación, verás el saldo acumulado.

Solo debes seguir estos pasos:

-Desde tu app de Yape, ingresa a “Yapear Servicios”.

-Escribe “Metropolitano y Corredores” en el buscador.

-Ingresa los 10 dígitos de la tarjeta a recargar. ¡Puede ser tuya o la de otra persona!

-Recarga desde S/ 10, yapea ¡y listo!

-Después de 15 minutos, no olvides activar el saldo de tu tarjeta.

¿Dónde puedo ver las Yape Promos que he comprado? Sigue estos pasos

Por el momento, solo podrás ver las Yape Promos del tipo “Compra ahora” en tu app.

Recuerda que las Yape Promos del tipo “Compra ahora” son aquellas que se pagan en el mismo Yape y se ven así:

Para verlas, ingresa a la sección de “Promos” y, en la parte de arriba, toca en la pestaña que dice “Mis compras“.

Las promos “Compra en línea” y “Compra en local” no se verán reflejadas.

En esta sección, podrás encontrar:

Detalle de la promo

Pasos para el canje

Código de la promo

Fecha de vencimiento

Términos y Condiciones

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