Por Redacción EC

En el Perú, las transacciones digitales vienen ganando cada vez más terreno, impulsadas por el uso extendido de smartphones y el crecimiento de los servicios financieros móviles. Hoy, miles de usuarios optan por realizar pagos y transferencias desde aplicaciones, dejando de lado el efectivo y las visitas a agencias bancarias. En este escenario, Yape se ha posicionado como una de las plataformas más utilizadas en el país. Lo que inicialmente funcionaba como una herramienta básica para enviar dinero entre contactos, ha evolucionado hasta convertirse en una solución integral para manejar distintas operaciones financieras. Actualmente, la aplicación no solo permite transferencias, sino también el pago de servicios esenciales como luz, agua o telefonía, todo desde el celular y en pocos pasos. A continuación, te explicamos cómo realizar este proceso de forma sencilla.