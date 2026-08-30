La ONPE habilitó la plataforma para que los electores conozcan con anticipación su local, mesa y otros datos de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. (Fuente: Andina)
La ONPE habilitó la plataforma para que los electores conozcan con anticipación su local, mesa y otros datos de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. (Fuente: Andina)
Por Redacción EC