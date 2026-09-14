¿Dónde me toca votar este 4 de octubre? Consulta tu local y mesa para las Elecciones Regionales y Municipales 2026

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026) ya entraron en una etapa clave. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó la plataforma oficial que permite a los ciudadanos conocer el lugar donde deberán votar el próximo domingo 4 de octubre. El sistema muestra información como el local de sufragio, su dirección, el número de mesa y el número de orden del elector.

¿Cómo consultar tu local de votación con DNI?

Para saber dónde te corresponde sufragar, debes ingresar a la plataforma oficial de consulta electoral de la ONPE y colocar tu número de DNI. El sistema mostrará los datos correspondientes a las ERM 2026, incluido el local asignado y la mesa de votación.

La consulta resulta especialmente importante porque permite organizar con anticipación el traslado para el día de los comicios. Además, la ONPE advierte que el local podría cambiar por circunstancias que afecten la disponibilidad del establecimiento, por lo que recomienda volver a confirmar la información antes de acudir a votar el 4 de octubre.

¿También puedes saber si eres miembro de mesa?

La misma plataforma cumple otra función importante: permite verificar si el ciudadano fue seleccionado como miembro de mesa definitivo. En caso de haber sido elegido, el sistema informa el cargo que deberá desempeñar, el número de mesa y de orden, además del distrito, provincia y región donde se encuentra su centro de votación.

Los ciudadanos que tengan esta responsabilidad también podrán descargar su credencial de miembro de mesa desde la plataforma. Asimismo, la ONPE ha previsto una sección de capacitación que estará disponible entre el 5 de setiembre y el 3 de octubre, de acuerdo con la información publicada para este proceso electoral.

¿Cuándo serán las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

Las ERM 2026 se realizarán el domingo 4 de octubre, desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. Más de 26 millones de peruanos están convocados a elegir a las próximas autoridades regionales y municipales para el periodo correspondiente.

En esta jornada electoral se elegirán gobernadores regionales, alcaldes provinciales y alcaldes distritales, además de las autoridades que corresponden a cada circunscripción. Por ello, revisar desde ahora el local asignado, identificar la dirección y verificar si se tiene una función como miembro de mesa puede evitar contratiempos el día de la votación.

La recomendación para los electores es sencilla: no esperar hasta el último momento. Consultar el local con el DNI, guardar la dirección y volver a verificar los datos antes del 4 de octubre permitirá llegar mejor preparado a una elección que movilizará a millones de ciudadanos en todo el país.

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