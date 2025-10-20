Miles de afiliados al sistema privado de pensiones en Perú podrán acceder próximamente a un nuevo retiro extraordinario de sus fondos. Desde este martes 21 de octubre estará habilitada la plataforma digital donde los solicitantes podrán gestionar el retiro de hasta 4 UIT, equivalentes a S/ 21,400. Todo el procedimiento se realizará por internet, sin necesidad de acudir a una agencia o pagar por servicios de terceros, según lo anunciado por la Asociación de AFP.

Por primera vez, el proceso estará a cargo de cada AFP a través de sus propias plataformas digitales, lo que brindará una experiencia más segura y adaptada a las necesidades de cada afiliado. Este nuevo esquema permitirá que tanto quienes viven en el país como los peruanos en el extranjero puedan acceder al retiro, siempre que tengan acceso a internet y una cuenta bancaria habilitada. A continuación, te presentamos los pasos clave, el cronograma oficial y los enlaces que debes tener en cuenta para realizar tu solicitud sin inconvenientes.

Dónde y cómo se hará el trámite

El trámite se realizará íntegramente por internet, sin costo alguno y de manera individual, sin intermediarios ni terceros autorizados. Cada administradora de fondos pondrá a disposición un formulario digital exclusivo en su sitio web oficial, donde los afiliados deberán ingresar su información personal y los datos de su cuenta bancaria. Antes de procesar la solicitud, el sistema verificará la identidad del solicitante. Para completar el proceso, solo se requiere conexión a internet y una cuenta bancaria activa registrada a nombre del afiliado.

Cada administradora activará su propio enlace para el retiro:

AFP Hábitat: https://retiro.afphabitat.com.pe

AFP Integra: https://www.afpintegra.pe

Prima AFP: https://www.prima.com.pe

Profuturo AFP: https://www.profuturo.com.pe

La Asociación de AFP advierte que los usuarios deben ingresar solo a las páginas oficiales, ya que no habrá un portal unificado como en retiros anteriores.

Fechas para solicitar el retiro

A partir del martes 21 de octubre de 2025 comenzará el registro de solicitudes, momento en el que se habilitarán los formularios digitales en los portales oficiales de cada AFP. El acceso será progresivo y se organizará según el último dígito o letra del DNI del afiliado, con el objetivo de evitar saturaciones en las plataformas. Para quienes no puedan inscribirse en las fechas establecidas, se ha previsto una fase adicional —denominada etapa libre— que estará disponible del 4 de diciembre de 2025 al 18 de enero de 2026.

Así se entregarán los fondos

Quienes tengan menos de 1 UIT acumulada en su fondo recibirán el total en un solo pago. Por otro lado, los afiliados que soliciten el retiro completo de 4 UIT (equivalente a S/ 21,400) recibirán el dinero en cuatro depósitos mensuales, de hasta 1 UIT cada uno. Estos desembolsos se realizarán siguiendo el cronograma que será publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Así puedes saber en qué AFP estás afiliado

Si no recuerdas a qué administradora perteneces, puedes verificarlo fácilmente ingresando al portal de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS): https://servicios.sbs.gob.pe/serviciosenlinea, seleccionando la opción “Constancia de Afiliación AFP”.