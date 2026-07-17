El registro del nacimiento de un bebé es uno de los primeros trámites que deben realizar los padres o tutores para que el menor cuente con un reconocimiento oficial de su identidad. Aunque muchas personas acuden directamente a las oficinas del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), existen otros lugares autorizados donde también es posible efectuar este procedimiento. Conocer las alternativas disponibles y cumplir con los requisitos dentro del plazo establecido permitirá evitar retrasos o gestiones adicionales. Además, realizar esta inscripción garantiza que el recién nacido pueda acceder a sus derechos y servicios básicos desde sus primeros días de vida. Conoce dónde puedes registrar a un recién nacido, qué documentos debes presentar y cuál es el tiempo máximo para completar este importante trámite.

¿DÓNDE SE PUEDE REGISTRAR EL NACIMIENTO DE UN RECIÉN NACIDO?

Los padres o tutores no están obligados a realizar este trámite únicamente en una oficina de Reniec. También existen otros establecimientos autorizados para efectuar la inscripción del nacimiento y obtener el acta correspondiente.

Las opciones disponibles son las siguientes:

Oficinas de Reniec , donde habitualmente se realizan este tipo de trámites.

, donde habitualmente se realizan este tipo de trámites. Municipalidades provinciales y distritales , especialmente cuando la localidad no cuenta con una sede registral cercana.

, especialmente cuando la localidad no cuenta con una sede registral cercana. Centros MAC (Mejor Atención al Ciudadano) , que reúnen diversos servicios públicos y disponen de módulos de Reniec para registrar nacimientos y realizar otros procedimientos.

, que reúnen diversos servicios públicos y disponen de módulos de Reniec para registrar nacimientos y realizar otros procedimientos. Oficinas Registrales Auxiliares (ORA), ubicadas en hospitales y centros de salud del país, permitiendo que el registro pueda hacerse incluso en el establecimiento donde ocurrió el parto.

Foto: Andina/ Referencial.

¿QUÉ DOCUMENTOS DEBEN PRESENTAR LOS PADRES O TUTORES?

Para completar la inscripción, es indispensable acreditar tanto el nacimiento del menor como la identidad de quienes realizan la declaración.

Los documentos solicitados son:

Certificado de Nacido Vivo (CNV) emitido por el establecimiento de salud o mediante el sistema electrónico del Ministerio de Salud.

Si no se dispone del CNV, se puede presentar una constancia expedida por la persona autorizada que atendió el parto o una declaración jurada emitida por una autoridad política, judicial o religiosa que confirme el nacimiento.

Documento Nacional de Identidad (DNI) físico y vigente de los declarantes.

Cuando el tutor legal sea extranjero, deberá identificarse con su carné de extranjería o con una copia simple de su pasaporte o documento de identidad.

Certificado de discapacidad, únicamente cuando el recién nacido presente esa condición.

¿CUÁL ES EL PLAZO PARA INSCRIBIR EL NACIMIENTO?

La inscripción debe realizarse dentro de los 60 días calendario posteriores al nacimiento del bebé. Cumplir con este plazo facilita el procedimiento y evita trámites adicionales.

Cuando ese periodo vence sin que se haya efectuado el registro, corresponde realizar una inscripción extemporánea. Este procedimiento implica una evaluación por parte de la autoridad competente y la presentación de documentación adicional que permita acreditar el nacimiento del menor, según informa Infobae.

Foto: Joel Alonzo / @photo.gec

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE REVISAR LOS DATOS DEL ACTA DE NACIMIENTO?

Antes de finalizar el trámite, es recomendable verificar cuidadosamente que toda la información registrada sea correcta. Revisar nombres, apellidos y demás datos personales desde el inicio ayuda a prevenir errores que, posteriormente, podrían requerir procesos de rectificación o gestiones administrativas e incluso judiciales para ser corregidos.

Además de acreditar oficialmente la identidad del recién nacido, el acta de nacimiento facilita el acceso a diversos servicios y constituye el primer paso para obtener otros documentos indispensables durante las diferentes etapas de su vida.