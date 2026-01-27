El inicio de 2026 no solo trae consigo una serie de actividades cívicas en el país, sino también diversas iniciativas a favor de la población. En esta ocasión, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), en coordinación con diferentes municipalidades a nivel nacional, informó que durante estas semanas se llevará a cabo una importante campaña gratuita para otorgar el nuevo DNI electrónico 3.0 a la población vulnerable, quienes enfrentan limitaciones económicas o residen en áreas con una alta demanda de atención. Esta medida representa una buena noticia para la ciudadanía, ya que podrán acceder a una serie de servicios del Estado como salud, educación y programas sociales. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿DÓNDE OTORGAN EL NUEVO DNI ELECTRÓNICO GRATUITO EN PERÚ?

A inicios de año, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que la población se verá beneficiada con la entrega gratuita del nuevo Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe) por todo el 2026, con hasta 470 000 trámites previstos. De esta manera, en coordinación con diversas municipalidades y otras instituciones, se ha implementado una serie de locales en varias partes del país para obtener este importante documento o realizar trámites de renovación, duplicado y actualización, exclusivamente para menores de 16 años, adultos mayores de 60 años, personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad. A continuación, te presentamos el listado, compartido por La República, de los locales habilitados en enero 2026:

Lima Metropolitana

San Juan de Miraflores: Palacio Municipal, av. Belisario Suárez 1075, zona D.

Villa El Salvador: Villa del Adulto Mayor, sector 3, grupo 8.

Los Olivos: Municipalidad de Los Olivos, explanada municipal.

Lima Cercado: Casa Vecinal N.° 1, Jr. Cañete 100 (espaldas de la iglesia Santa Rosa de Lima).

San Juan de Lurigancho: Subgerencia de Programa Social, av. El Bosque 331, urb. Canto Grande.

Independencia: DEMUNA, av. Túpac Amaru km 4.5.

Comas: Municipalidad de Comas, av. España N.° 4.

Carabayllo: Estadio Ricardo Palma, av. San Martín 350, urb. Santa Isabel.

San Borja: IIEI 554 Virgen de Lourdes, av. Arqueología 299.

Miraflores: Casa Tovar, calle Manuel Tovar 255 y Casa de la Mujer, calle José Gálvez 671 | Lunes a viernes 9:00 a. m. – 4:00 p. m.

Jesús María: Casa del Vecino, Jr. Estados Unidos 291.

San Martín

Banda de Shilcayo (San Martín): Local comunal, Jr. Capirona s/n, Asociación de Vivienda Ciudad Satélite | Lunes a viernes de 8:45 a. m. a 4:00 p. m.

Ucayali

Callería (Coronel Portillo): Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, Jr. Tacna N.° 480 | Lunes a viernes de 9:00 a. m. – 1:00 p. m. y 2:00 p. m. – 4:00 p. m.

Áncash

Chimbote (Santa): Municipalidad, Jr. Enrique Palacios 321 | Lunes a viernes de 8:45 a. m. a 4:00 p. m.

Arequipa

Arequipa (Arequipa): Municipalidad Provincial, Portal de la Municipalidad 110 (cercado) | Lunes a viernes de 8:45 a. m. a 3:00 p. m.

Ayacucho

Ayacucho (Huamanga): Cooperativa Santa María Magdalena, Jr. San Martín 546 | Lunes a viernes, 8:45 a. m. a 4:00 p. m.

Cajamarca

Jaén (Jaén): Parroquia San Luis Gonzaga, calle San Luis 490-498, sector Morro Alto | Lunes a viernes de 8:45 a. m. a 4:00 p. m.

Huancavelica

Huancavelica (Huancavelica): DEMUNA Huancavelica, Jr. Manco Cápac s/n, cercado | Lunes a viernes de 8:45 a. m. a 4:00 p. m.

Huánuco

Huánuco (Huánuco): Municipalidad Provincial de Huánuco, Jr. General Prado N.° 750 | Lunes a viernes de 8:45 a. m. a 4:00 p. m.

Ica

Ica (Ica): Municipalidad, Av. Municipalidad s/n | Lunes a viernes de 8:45 a. m. a 4:00 p. m.

Ica (Ica): Registro Civil, Av. San Martín (referencia: mercado Las Palmas) | Lunes a viernes de 8:45 a. m. a 4:00 p. m.

Parcona (Ica): Municipalidad de Parcona, Av. John F. Kennedy 500 | Lunes a viernes de 8:45 a. m. a 4:00 p. m.

La Libertad

Trujillo (Trujillo): Parque San Luis (entre Espinela y Conalinas), Polideportivo Santa Isabel (El Porvenir) y Parque Santa Edelmira (Víctor Larco) | Lunes a viernes de 8:45 a. m. a 4:00 p. m.

Loreto

Belén (Maynas): ONG Manguaré, calle Unión Mz. D Lt. 05, A.H. El Triunfo | Lunes a viernes de 8:45 a. m. a 4:00 p. m.

Yurimaguas (Alto Amazonas): Biblioteca Municipal, calle Comercio, cuadra 1 | Lunes a viernes de 8:30 a. m. a 3:00 p. m.

Piura

Piura (Piura): I.E. Sánchez Arteaga, Av. Sánchez Cerro con calle Cusco.

Castilla (Piura): DEMUNA de Castilla, Pasaje Alfonso Ugarte 510 | Lunes a viernes de 9:00 a. m. a 2:00 p. m.

Puno

Puno (Puno): Municipalidad – OMAPED, Jr. Deustua N.° 458, Plaza de Armas | Lunes a viernes de 8:45 a. m. a 1:00 p. m. y 2:00 p. m. a 4:00 p. m.

¿QUIÉNES PODRÁN ACCEDER AL DNI ELECTRÓNICO GRATUITO Y TRÁMITES REGISTRALES ESTE 2026?

A través de la Resolución Jefatural n.° 000213-2025/JNAC/RENIEC, publicada en el boletín oficial del Diario El Peruano, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció la entrega gratuita de 470 000 Documentos Nacionales de Identidad electrónicos (DNIe) para todo el 2026. Así, la ejecución de esta norma se realizará con cargo a los recursos presupuestales asignados a la institución. Por otra parte, esta buena noticia está dirigida exclusivamente a los menores de 0 a 16 años, incluidos los recién nacidos atendidos en establecimientos del Ministerio de Salud (Minsa) y de EsSalud, así como a niños y adolescentes en situación de pobreza o pobreza extrema que necesiten actualizar su fotografía.

Eso no es todo, en el caso de los niños de 0 a 1 año se les podrá realizar trámites de inscripción y emisión del DNI electrónico en los centros de atención de la Dirección de Servicios Registrales. Asimismo, esta norma alcanza a los ciudadanos mayores de edad que consignen de forma expresa su condición de donantes de órganos y tejidos para fines de trasplante o injerto después de su fallecimiento, así como a las personas con discapacidad (PCD), tanto mayores como menores de edad, que acrediten dicha condición de acuerdo con la normativa vigente. Por último, la resolución también autoriza para el personal de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú (PNP), en el marco de los procesos electorales 2026.