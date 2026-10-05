La jornada de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 dejó también una advertencia sobre las consecuencias de no cumplir con el deber electoral. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) recordó que existe una escala de multas para quienes no acudieron a votar este domingo 4 de octubre. La medida alcanza también a los ciudadanos seleccionados como miembros de mesa que no cumplieron con instalarla. Así, mientras las urnas recibían a los electores, las obligaciones electorales también marcaban el desarrollo de la jornada. Las sanciones forman parte de las disposiciones vigentes para estos comicios.

El monto de las multas no es igual para todos y responde a una clasificación establecida según la localidad y el nivel de pobreza. Para determinar cada sanción, se tomó como referencia la clasificación elaborada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). A ello se suma la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) correspondiente al año 2026, utilizada para actualizar los valores. De esta manera, el JNE establece diferentes montos dependiendo de la situación territorial y económica del elector. La jornada terminó, pero para quienes incumplieron sus obligaciones, el proceso electoral continúa ahora con el cumplimiento de estas sanciones.

Así se pagaría las multas de aquellas que no fueron a votar o no cumplieron su labor como miembro de mesa

Concluida la jornada electoral, para algunos ciudadanos el proceso aún tendrá un último capítulo: el pago de las multas correspondientes. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que quienes hayan generado una sanción podrán cumplir con esta obligación sin necesidad de acudir a una sede institucional. El trámite podrá realizarse de manera virtual, mediante la plataforma habilitada para estos pagos: https://pagosenlinea.jne.gob.pe. Así, desde una computadora o dispositivo con acceso a internet, los ciudadanos podrán gestionar la cancelación de su multa. La alternativa busca facilitar el cumplimiento de esta obligación electoral.

Quienes prefieran realizar el trámite de manera presencial también cuentan con otra opción disponible. El pago podrá efectuarse en cualquiera de las agencias del Banco de la Nación a nivel nacional. De esta manera, el ciudadano podrá elegir entre la vía digital y la atención bancaria para regularizar su situación. La plataforma del JNE y las oficinas del banco se convierten así en los canales habilitados para completar el procedimiento. Tras las elecciones, el cumplimiento de esta obligación marca el cierre de las responsabilidades pendientes.

Esta es la cantidad del pago que se debe hacer en caso de no haber ido a votar o ser miembro de mesa

Tras el cierre de las urnas, las obligaciones electorales también dejan una cuenta pendiente para quienes no cumplieron con su deber. Según recordó el JNE, no votar puede generar una multa de S/110 en los distritos considerados no pobres, equivalente al 2% de la UIT. En las jurisdicciones clasificadas como pobres, la sanción alcanza los S/55, mientras que en los distritos de extrema pobreza asciende a S/27.50. Así, el monto de la penalidad depende de la condición económica asignada al distrito donde reside cada elector.

La situación cambia para quienes fueron designados como miembros de mesa, tanto titulares como suplentes, y decidieron no asumir esa responsabilidad. En estos casos, la multa establecida es de S/275, equivalente al 5% de la UIT, incluso si el ciudadano se encontraba en la fila y se negó a integrar la mesa. Pero si además de incumplir esa función tampoco emitió su voto, deberá afrontar ambas sanciones. De esta manera, una sola jornada puede terminar generando dos multas para quienes dejaron de cumplir con sus obligaciones electorales.

¿Qué sucede si no fuiste a votar por las elecciones presidenciales, la segunda vuelta y en las municipales?

El calendario electoral de 2026 dejó varias jornadas en las que los ciudadanos debían cumplir con sus obligaciones. La primera vuelta de las Elecciones Generales tuvo lugar el 12 de abril, seguida de la segunda elección presidencial del 7 de junio y, posteriormente, de las Elecciones Regionales y Municipales del 4 de octubre. En cada proceso, las faltas electorales pueden generar sanciones independientes que luego se acumulan. Así, si un elector no vota y además incumple su función como miembro de mesa, podría enfrentar multas por S/385 en una misma jornada.

El monto puede elevarse cuando estas infracciones se repiten en otra elección, ya que las sanciones correspondientes a distintos procesos se suman. Bajo ese escenario, dos jornadas con los mismos incumplimientos podrían representar un acumulado de S/770, por lo que una multa superior a S/600 no corresponde necesariamente a una sola ausencia. En cambio, quienes fueron designados miembros de mesa y cumplieron con su labor quedan exentos de la sanción de S/275. Para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, la ONPE informó además que estos ciudadanos recibirán una compensación de S/165 por haber ejercido el cargo.

Los que no fueron a votar o cumplir su labor como miembro de mesa pueden solicitar su dispensa al JNE

Tras el cierre de las urnas, una multa electoral no siempre representa el último capítulo para el ciudadano. La legislación peruana permite acudir al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para solicitar una dispensa por no haber votado o una justificación por no cumplir como miembro de mesa. Para acceder a estos mecanismos, es necesario demostrar que existió una causa válida que impidió cumplir con la obligación electoral. Ambos procedimientos tienen objetivos diferentes, aunque coinciden en acreditar las razones que llevaron al incumplimiento.

El organismo electoral también contempla circunstancias específicas en las que el ciudadano puede quedar exonerado del pago por el trámite. Entre ellas aparecen determinados casos de desastres naturales, problemas en el padrón, dificultades atribuibles a la organización de los comicios y situaciones vinculadas con discapacidad. Asimismo, el JNE cuenta con una plataforma donde es posible revisar si existen multas pendientes y conocer su motivo y monto. Las sanciones pueden generarse por no votar, no acudir a instalar una mesa o negarse a integrarla cuando se fue convocado.

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