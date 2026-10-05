Por Christian Gambini

La jornada de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 dejó también una advertencia sobre las consecuencias de no cumplir con el deber electoral. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) recordó que existe una escala de multas para quienes no acudieron a votar este domingo 4 de octubre. La medida alcanza también a los ciudadanos seleccionados como miembros de mesa que no cumplieron con instalarla. Así, mientras las urnas recibían a los electores, las obligaciones electorales también marcaban el desarrollo de la jornada. Las sanciones forman parte de las disposiciones vigentes para estos comicios.