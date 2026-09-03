¿DÓNDE VOTAR? Consulta en LINK ONPE tu local y mesa de sufragio para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (Foto: Andina)
¿DÓNDE VOTAR? Consulta en LINK ONPE tu local y mesa de sufragio para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026) ya entraron en una etapa clave. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó la plataforma oficial que permite a los ciudadanos conocer el lugar donde deberán votar el próximo domingo 4 de octubre. El sistema muestra información como el local de sufragio, su dirección, el número de mesa y el número de orden del elector.