¿Dónde votar en las Elecciones 2026? Verifica AQUÍ tu mesa y local de votación en la web de ONPE
¿Dónde votar en las Elecciones 2026? Verifica AQUÍ tu mesa y local de votación en la web de ONPE
Por Redacción EC

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026) ya entraron en una etapa clave. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó la plataforma oficial que permite a los ciudadanos conocer el lugar donde deberán votar el próximo domingo 4 de octubre. El sistema muestra información como el local de sufragio, su dirección, el número de mesa y el número de orden del elector.