En Perú, las Elecciones Generales 2026 están programadas para el 12 de abril, jornada en la que más de 27 millones de ciudadanos ejercerán su derecho al voto. En esta cita democrática se elegirá al presidente, vicepresidentes, congresistas y representantes peruanos ante el Parlamento Andino, quienes desempeñarán sus funciones durante un mandato de cinco años. En este contexto, la ONPE ha implementado un sistema que permite a los ciudadanos seleccionar de manera anticipada su lugar de votación a través de plataformas digitales.

¿Dónde votar en las Elecciones 2026 en el Perú? Desde esta fecha podrás elegir tu local de votación, según la ONPE

Esta medida busca facilitar la organización del voto, brindar mayor comodidad a los electores y asegurar que cada persona pueda planificar con tiempo su participación en este proceso democrático tan importante. A continuación, te contaremos todos los detalles.

La experta en educación electoral de la ONPE, Marisol Cuéllar, anunció que entre el 23 de noviembre y el 14 de diciembre de 2025, los votantes podrán acceder a la herramienta online “Elige tu local de votación”. De acuerdo a Andina, gracias a esta plataforma, cada ciudadano tendrá la opción de escoger hasta tres centros de votación cercanos a la dirección registrada en su DNI, lo que permitirá organizar su asistencia a las urnas de manera más práctica y cómoda.

“Si mi DNI está en Comas y me cambio a otros distritos, voy a poder escoger el local de votación en Comas porque así consta en mi DNI a la fecha de cierre del padrón electoral. Todos los cambios de dirección posteriores no aparecerán porque hubo un corte al 14 de octubre”, especificó Cuellar.

Cronograma oficial de las Elecciones Generales, según ONPE

En medio de un contexto electoral, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) reveló que el segmento conformado por jóvenes de entre 18 y 29 años son considerados como el grupo más amplio dentro del padrón electoral nacional con 6.87 millones. Es así que esta cifra marca un desafío importante para los diferentes partidos políticos, ya que tendrán que dirigir su atención y estrategias en este grupo etario que podría definir las elecciones. Asimismo, las personas de 30 a 39 años está conformado por 5.82 millones de votantes, mientras que los que están entre los 40 y 49 años son 5.07 millones. Por último, los adultos mayores de 60 años incluyen 5.47 millones en el padrón. De esta manera, la ONPE estableció el cronograma electoral para estas Elecciones Generales 2026:

30 de noviembre de 2025: Elecciones primarias y elección de delegados de las organizaciones políticas.

7 de diciembre de 2025: Elección de candidaturas por delegados.

13 de diciembre de 2025: Aprobación del padrón electoral definitivo para las Elecciones Generales 2026.

23 de diciembre de 2025: Fecha límite para la presentación de solicitudes de inscripción de fórmulas y listas de candidatos.

13 de marzo de 2026: Cierre del plazo para resolver tachas y apelaciones de candidaturas.

14 de marzo de 2026: Fecha límite para que las candidaturas queden inscritas.

12 de abril de 2026: Elecciones generales.

7 de junio de 2026: Segunda vuelta presidencial (de ser necesaria).

¿Se podrá utilizar el voto digital en las Elecciones 2026?

Mediante la Resolución Jefatural 000069-2025-JN/ONPE, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) estableció que en las Elecciones Generales 2026 se habilitará una modalidad de voto digital para un grupo específico de ciudadanos. De acuerdo con la Ley 32270, este tipo de sufragio, que será voluntario y con la misma validez que el voto tradicional, estará dirigido únicamente a miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas, quienes por sus desplazamientos durante la jornada electoral no podrán acudir a su centro de votación habitual registrado en el Reniec.

No obstante, eso no es todo, los otros peruanos que podrán votar digitalmente son los que se encuentran fuera del país, el personal asistencial y administrativo de los establecimientos de salud públicos y privados (hospitales policiales y militares), el personal del Instituto Nacional Penitenciario, integrantes del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, el personal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y de la ONPE, personas con discapacidad registrados en el padrón electoral o en CONADIS, entre otras.