A solo pocos meses para que se lleven a cabo las Elecciones Generales 2026, donde más de 27 millones de peruanos se acercarán a las urnas para elegir al nuevo presidente de la República, vicepresidentes, senadores y diputados del Congreso de la República y representantes peruanos ante el Parlamento Andino. En ese contexto, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó una importante plataforma que permite a la ciudadanía escoger su local de votación más cercana a su domicilio y en sencillos pasos. Esta medida tiene como objetivo disminuir los tiempos y costos de desplazamiento y mejorar la distribución de mesas a nivel nacional. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

LINK OFICIAL DE LA ONPE PARA ELEGIR LOCAL DE VOTACIÓN PARA LAS ELECCIONES 2026

Desde este domingo 23 de noviembre hasta el domingo 14 de diciembre, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó la aplicación web Elige tu Local de Votación (ETLV), que permite a los ciudadanos mayores de 18 años escoger, desde cualquier dispositivo con internet, el centro de sufragio más cercano a su domicilio. Para acceder a este servicio, que está disponible en español, quechua y aymara, el usuario deberá ingresar su número de DNI vigente, dígito de verificación y fecha de nacimiento, lo que permitirá participar en las próximas Elecciones Generales 2025.

@onpe_oficial 🏫 ¡Elige tu local de votación vuelve para las Elecciones Generales 2026, y en este video te contamos todos los detalles en solo 30 segundos! 🕛 ▶️ Dale play y descubre cómo puedes votar cerca a tu domicilio registrado ante el Reniec este 12 de abril. 🗳️ #EG2026 #ETLV ♬ sonido original - La ONPE

Así, el elector podrá elegir hasta tres opciones de locales dentro del distrito donde vive, según información registrada en su documento de identidad. Por consiguiente, la ONPE asignará el centro de votación dependiendo la disponibilidad del local y el aforo, por lo que el resultado final será notificado el 13 de enero de 2026 a través del correo electrónico. Por su parte, las personas que no realicen la selección del local recibirán una asignación automática. En el caso de los ciudadanos que figuran en la Lista Única de Electores del Voto Digital para las Elecciones 2026, la aplicación ETLV no admitirá su solicitud.

¿CÓMO SE PODRÁ REALIZAR LA SELECCIÓN DEL LOCAL DE VOTACIÓN, SEGÚN ONPE?

La plataforma Elige tu Local de Votación (ETLV) de la ONPE estará disponible todos los días hasta el 14 de diciembre, a fin de que más de 27 millones de peruanos puedan seleccionar su centro de votación más cercano de dos maneras. Estos son:

Versión web para computadoras: la verificación de identidad se realiza respondiendo tres preguntas personales.

la verificación de identidad se realiza respondiendo tres preguntas personales. Versión web móvil: el usuario puede completar la verificación respondiendo preguntas personales y fotografiando su DNI, o a través del sistema de reconocimiento facial.