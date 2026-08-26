Por Redacción EC

Hay costumbres nocturnas que se repiten casi sin pensarlo y que terminan convirtiéndose en parte de nuestro ritual antes de cerrar los ojos. Una de ellas es acostarse con medias, una práctica que para algunos resulta indispensable y para otros simplemente innecesaria. Más allá de la sensación de abrigo, determinados enfoques de la psicología plantean que estos pequeños rituales pueden relacionarse con la manera en que una persona busca sentirse cómoda, tranquila y preparada para descansar. No se trata de una regla que permita definir la personalidad, pero sí de una conducta cotidiana que puede abrir una interesante ventana hacia ciertos patrones de comportamiento. Aquí te contamos qué dice la psicología sobre este tema.