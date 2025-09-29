El Perú se encuentra próximo a implementar el octavo retiro de fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), una iniciativa que autorizará a miles de afiliados a acceder hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), lo que equivale a S/21,400. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) tiene como fecha límite el 20 de octubre de 2025 para publicar el reglamento oficial que detallará los pasos y requisitos que deberán seguir los solicitantes para acceder a este retiro extraordinario.

El 20 de noviembre es fecha clave para inicio del RETIRO AFP-2025: esta es la razón y el cronograma oficial de la SBS

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) definió los procedimientos que permitirán a los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) solicitar el retiro de sus fondos, con un tope límite de hasta cuatro Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalente a S/21,400.

Primer desembolso (hasta 1 UIT): Se efectuará dentro de un plazo máximo de 30 días calendario desde que el afiliado registre su solicitud. Por ejemplo, si la solicitud se presenta el 21 de octubre de 2025, el primer abono deberá realizarse como máximo el 20 de noviembre del mismo año.

Segundo desembolso (hasta 1 UIT): Este pago se realizará hasta 30 días calendario después del primer depósito. Siguiendo el ejemplo anterior, si el primer abono se realiza el 20 de noviembre, el segundo deberá completarse como máximo el 20 de diciembre de 2025.

Tercer desembolso (hasta 1 UIT): Se entregará dentro de los 30 días siguientes al segundo desembolso. En el caso citado, la fecha límite sería el 20 de enero de 2026.

Cuarto desembolso (hasta 1 UIT o el saldo restante): El último pago se realizará también en un plazo máximo de 30 días calendario tras el tercer abono, es decir, el 20 de febrero de 2026.

Actualiza estos datos para solicitar sin problema el retiro

Clave web activa y vigente: Este será el mecanismo principal para ingresar a la plataforma y validar tu identidad con tu DNI. Si no recuerdas tu contraseña, puedes cambiarla directamente en el portal o en el aplicativo de tu AFP. Realizar este paso con anticipación evitará que pierdas tiempo el día que te corresponda registrar tu pedido.

Es necesario actualizar algunos datos importantes para no tener problema al momento de solicitar el nuevo retiro. (Foto: Andina)

Datos de contacto correctos: Es fundamental verificar que tu correo electrónico y número de celular estén actualizados. Estos canales serán los que usará tu AFP para enviarte notificaciones sobre el cronograma oficial, avances en el trámite y eventuales observaciones.

En experiencias anteriores, como en el séptimo retiro, se detectó que muchos afiliados no ingresaban a sus cuentas en línea y habían olvidado sus contraseñas. En otros casos, sus correos electrónicos ya no estaban activos, por lo que no recibían alertas de inicio de solicitudes. Prepararse con anticipación reduce riesgos y garantiza que el proceso sea rápido y sin contratiempos.

Cuándo empieza el octavo retiro

Según informa Infobae, la SBS tiene un plazo máximo de 30 días calendario para aprobar el reglamento, que vence el lunes 20 de octubre. No obstante, fuentes del sector estiman que podría publicarse en menos de dos semanas, aunque hasta el momento no hay confirmación oficial. Por ello, lo más prudente es mantenerse atento a los anuncios oficiales en los próximos días.